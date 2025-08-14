SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / AlpUS
Alexey Rudich

AlpUS

Alexey Rudich
0 Bewertungen
19 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -67%
Alpari-Pro.ECN3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
679
Gewinntrades:
442 (65.09%)
Verlusttrades:
237 (34.90%)
Bester Trade:
78.44 USD
Schlechtester Trade:
-110.71 USD
Bruttoprofit:
1 290.66 USD (51 999 pips)
Bruttoverlust:
-1 614.62 USD (46 397 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (33.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
135.44 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
92.27%
Max deposit load:
32.32%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.42
Long-Positionen:
401 (59.06%)
Short-Positionen:
278 (40.94%)
Profit-Faktor:
0.80
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.48 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-402.29 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-402.29 USD (21)
Wachstum pro Monat :
46.48%
Jahresprognose:
563.99%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
379.23 USD
Maximaler:
772.84 USD (86.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
87.34% (772.66 USD)
Kapital:
68.15% (356.98 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WTI 128
BRN 124
EURCAD 66
LITECOIN 63
UNISWAP 58
XAUUSD 51
USDCHF 30
EURUSD 24
USDCAD 24
NG 16
TONCOIN 12
XAGUSD 11
AUDUSD 10
CHAINLNK 9
GBPUSD 7
NAS100 7
BNB 5
EURAUD 4
SOLANA 4
USDInd 4
AXS 4
CN50 4
SUI 3
CADCHF 3
AVALANCH 2
AUDCAD 2
NZDUSD 2
BITCOINC 1
CHINAH 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WTI -63
BRN -195
EURCAD 4
LITECOIN 94
UNISWAP -38
XAUUSD -45
USDCHF 4
EURUSD 21
USDCAD 13
NG -86
TONCOIN -5
XAGUSD -1
AUDUSD -4
CHAINLNK -48
GBPUSD 6
NAS100 7
BNB 6
EURAUD -2
SOLANA 6
USDInd 1
AXS 2
CN50 4
SUI -3
CADCHF -3
AVALANCH 2
AUDCAD 0
NZDUSD 1
BITCOINC -3
CHINAH 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WTI -539
BRN -642
EURCAD -1.7K
LITECOIN 7.5K
UNISWAP -2.4K
XAUUSD -5.1K
USDCHF 285
EURUSD 2K
USDCAD 856
NG -1.1K
TONCOIN -37
XAGUSD 38
AUDUSD 50
CHAINLNK -372
GBPUSD 340
NAS100 6.7K
BNB 2.1K
EURAUD -1
SOLANA 261
USDInd 91
AXS 165
CN50 850
SUI -2.6K
CADCHF -263
AVALANCH 36
AUDCAD 47
NZDUSD 70
BITCOINC -868
CHINAH 113
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +78.44 USD
Schlechtester Trade: -111 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 21
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +33.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -402.29 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Alpari-Pro.ECN3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Alpari-Pro.ECN3
5.55 × 1402
Alpari-Pro.ECN2
6.44 × 361
