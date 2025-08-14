SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / AlpUS
Alexey Rudich

AlpUS

Alexey Rudich
0 comentários
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 -67%
Alpari-Pro.ECN3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
679
Negociações com lucro:
442 (65.09%)
Negociações com perda:
237 (34.90%)
Melhor negociação:
78.44 USD
Pior negociação:
-110.71 USD
Lucro bruto:
1 290.66 USD (51 999 pips)
Perda bruta:
-1 614.62 USD (46 397 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (33.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
135.44 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
92.27%
Depósito máximo carregado:
32.32%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
-0.42
Negociações longas:
401 (59.06%)
Negociações curtas:
278 (40.94%)
Fator de lucro:
0.80
Valor esperado:
-0.48 USD
Lucro médio:
2.92 USD
Perda média:
-6.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-402.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-402.29 USD (21)
Crescimento mensal:
46.48%
Previsão anual:
563.99%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
379.23 USD
Máximo:
772.84 USD (86.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
87.34% (772.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
68.15% (356.98 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WTI 128
BRN 124
EURCAD 66
LITECOIN 63
UNISWAP 58
XAUUSD 51
USDCHF 30
EURUSD 24
USDCAD 24
NG 16
TONCOIN 12
XAGUSD 11
AUDUSD 10
CHAINLNK 9
GBPUSD 7
NAS100 7
BNB 5
EURAUD 4
SOLANA 4
USDInd 4
AXS 4
CN50 4
SUI 3
CADCHF 3
AVALANCH 2
AUDCAD 2
NZDUSD 2
BITCOINC 1
CHINAH 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WTI -63
BRN -195
EURCAD 4
LITECOIN 94
UNISWAP -38
XAUUSD -45
USDCHF 4
EURUSD 21
USDCAD 13
NG -86
TONCOIN -5
XAGUSD -1
AUDUSD -4
CHAINLNK -48
GBPUSD 6
NAS100 7
BNB 6
EURAUD -2
SOLANA 6
USDInd 1
AXS 2
CN50 4
SUI -3
CADCHF -3
AVALANCH 2
AUDCAD 0
NZDUSD 1
BITCOINC -3
CHINAH 0
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WTI -539
BRN -642
EURCAD -1.7K
LITECOIN 7.5K
UNISWAP -2.4K
XAUUSD -5.1K
USDCHF 285
EURUSD 2K
USDCAD 856
NG -1.1K
TONCOIN -37
XAGUSD 38
AUDUSD 50
CHAINLNK -372
GBPUSD 340
NAS100 6.7K
BNB 2.1K
EURAUD -1
SOLANA 261
USDInd 91
AXS 165
CN50 850
SUI -2.6K
CADCHF -263
AVALANCH 36
AUDCAD 47
NZDUSD 70
BITCOINC -868
CHINAH 113
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-Pro.ECN3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Alpari-Pro.ECN3
5.55 × 1402
Alpari-Pro.ECN2
6.44 × 361
Sem comentários
2025.12.20 18:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 10:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 06:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 14:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 04:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 02:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 01:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 00:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 14:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.09 23:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 07:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 06:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 05:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AlpUS
50 USD por mês
-67%
0
0
USD
167
USD
19
0%
679
65%
92%
0.79
-0.48
USD
87%
1:500
Copiar

