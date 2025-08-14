- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
679
Negociações com lucro:
442 (65.09%)
Negociações com perda:
237 (34.90%)
Melhor negociação:
78.44 USD
Pior negociação:
-110.71 USD
Lucro bruto:
1 290.66 USD (51 999 pips)
Perda bruta:
-1 614.62 USD (46 397 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (33.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
135.44 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
92.27%
Depósito máximo carregado:
32.32%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
-0.42
Negociações longas:
401 (59.06%)
Negociações curtas:
278 (40.94%)
Fator de lucro:
0.80
Valor esperado:
-0.48 USD
Lucro médio:
2.92 USD
Perda média:
-6.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-402.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-402.29 USD (21)
Crescimento mensal:
46.48%
Previsão anual:
563.99%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
379.23 USD
Máximo:
772.84 USD (86.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
87.34% (772.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
68.15% (356.98 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WTI
|128
|BRN
|124
|EURCAD
|66
|LITECOIN
|63
|UNISWAP
|58
|XAUUSD
|51
|USDCHF
|30
|EURUSD
|24
|USDCAD
|24
|NG
|16
|TONCOIN
|12
|XAGUSD
|11
|AUDUSD
|10
|CHAINLNK
|9
|GBPUSD
|7
|NAS100
|7
|BNB
|5
|EURAUD
|4
|SOLANA
|4
|USDInd
|4
|AXS
|4
|CN50
|4
|SUI
|3
|CADCHF
|3
|AVALANCH
|2
|AUDCAD
|2
|NZDUSD
|2
|BITCOINC
|1
|CHINAH
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WTI
|-63
|BRN
|-195
|EURCAD
|4
|LITECOIN
|94
|UNISWAP
|-38
|XAUUSD
|-45
|USDCHF
|4
|EURUSD
|21
|USDCAD
|13
|NG
|-86
|TONCOIN
|-5
|XAGUSD
|-1
|AUDUSD
|-4
|CHAINLNK
|-48
|GBPUSD
|6
|NAS100
|7
|BNB
|6
|EURAUD
|-2
|SOLANA
|6
|USDInd
|1
|AXS
|2
|CN50
|4
|SUI
|-3
|CADCHF
|-3
|AVALANCH
|2
|AUDCAD
|0
|NZDUSD
|1
|BITCOINC
|-3
|CHINAH
|0
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WTI
|-539
|BRN
|-642
|EURCAD
|-1.7K
|LITECOIN
|7.5K
|UNISWAP
|-2.4K
|XAUUSD
|-5.1K
|USDCHF
|285
|EURUSD
|2K
|USDCAD
|856
|NG
|-1.1K
|TONCOIN
|-37
|XAGUSD
|38
|AUDUSD
|50
|CHAINLNK
|-372
|GBPUSD
|340
|NAS100
|6.7K
|BNB
|2.1K
|EURAUD
|-1
|SOLANA
|261
|USDInd
|91
|AXS
|165
|CN50
|850
|SUI
|-2.6K
|CADCHF
|-263
|AVALANCH
|36
|AUDCAD
|47
|NZDUSD
|70
|BITCOINC
|-868
|CHINAH
|113
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +78.44 USD
Pior negociação: -111 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 21
Máximo lucro consecutivo: +33.13 USD
Máxima perda consecutiva: -402.29 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-Pro.ECN3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Alpari-Pro.ECN3
|5.55 × 1402
Alpari-Pro.ECN2
|6.44 × 361
