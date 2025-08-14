SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AlpUS
Alexey Rudich

AlpUS

Alexey Rudich
0 avis
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -5%
Alpari-Pro.ECN3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
579
Bénéfice trades:
378 (65.28%)
Perte trades:
201 (34.72%)
Meilleure transaction:
78.44 USD
Pire transaction:
-46.97 USD
Bénéfice brut:
858.87 USD (40 292 pips)
Perte brute:
-881.27 USD (35 929 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (33.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
78.44 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
96.34%
Charge de dépôt maximale:
13.13%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
-0.05
Longs trades:
332 (57.34%)
Courts trades:
247 (42.66%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.04 USD
Bénéfice moyen:
2.27 USD
Perte moyenne:
-4.38 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-402.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-402.29 USD (21)
Croissance mensuelle:
-40.07%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
40.19 USD
Maximal:
433.80 USD (48.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.04% (433.80 USD)
Par fonds propres:
48.03% (409.03 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BRN 108
WTI 104
EURCAD 59
LITECOIN 53
XAUUSD 51
UNISWAP 41
USDCHF 30
USDCAD 24
EURUSD 23
TONCOIN 12
AUDUSD 10
CHAINLNK 9
GBPUSD 7
NAS100 7
BNB 5
NG 5
EURAUD 4
SOLANA 4
USDInd 4
AXS 4
SUI 3
CADCHF 3
AVALANCH 2
AUDCAD 2
NZDUSD 2
BITCOINC 1
CHINAH 1
CN50 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BRN -24
WTI 18
EURCAD 1
LITECOIN 54
XAUUSD -45
UNISWAP -29
USDCHF 4
USDCAD 13
EURUSD 21
TONCOIN -5
AUDUSD -4
CHAINLNK -48
GBPUSD 6
NAS100 7
BNB 6
NG 3
EURAUD -2
SOLANA 6
USDInd 1
AXS 2
SUI -3
CADCHF -3
AVALANCH 2
AUDCAD 0
NZDUSD 1
BITCOINC -3
CHINAH 0
CN50 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BRN 76
WTI -292
EURCAD -1.6K
LITECOIN 4.7K
XAUUSD -5.1K
UNISWAP -2.2K
USDCHF 285
USDCAD 856
EURUSD 2K
TONCOIN -37
AUDUSD 50
CHAINLNK -372
GBPUSD 340
NAS100 6.7K
BNB 2.1K
NG 27
EURAUD -1
SOLANA 261
USDInd 91
AXS 165
SUI -2.6K
CADCHF -263
AVALANCH 36
AUDCAD 47
NZDUSD 70
BITCOINC -868
CHINAH 113
CN50 -60
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +78.44 USD
Pire transaction: -47 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +33.13 USD
Perte consécutive maximale: -402.29 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-Pro.ECN3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-Pro.ECN3
5.55 × 1398
Aucun avis
2025.09.22 11:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 16:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 17:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.05 17:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 16:03
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 15:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.25 15:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.16 19:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 15:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 08:42
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.14 08:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.14 08:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.