SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / AlpUS
Alexey Rudich

AlpUS

Alexey Rudich
0 reviews
19 weeks
0 / 0 USD
Copy for 50 USD per month
growth since 2025 -67%
Alpari-Pro.ECN3
1:500
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
679
Profit Trades:
442 (65.09%)
Loss Trades:
237 (34.90%)
Best trade:
78.44 USD
Worst trade:
-110.71 USD
Gross Profit:
1 290.66 USD (51 999 pips)
Gross Loss:
-1 614.62 USD (46 397 pips)
Maximum consecutive wins:
16 (33.13 USD)
Maximal consecutive profit:
135.44 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading activity:
92.27%
Max deposit load:
32.32%
Latest trade:
20 hours ago
Trades per week:
2
Avg holding time:
19 hours
Recovery Factor:
-0.42
Long Trades:
401 (59.06%)
Short Trades:
278 (40.94%)
Profit Factor:
0.80
Expected Payoff:
-0.48 USD
Average Profit:
2.92 USD
Average Loss:
-6.81 USD
Maximum consecutive losses:
21 (-402.29 USD)
Maximal consecutive loss:
-402.29 USD (21)
Monthly growth:
46.48%
Annual Forecast:
563.99%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
379.23 USD
Maximal:
772.84 USD (86.49%)
Relative drawdown:
By Balance:
87.34% (772.66 USD)
By Equity:
68.15% (356.98 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
WTI 128
BRN 124
EURCAD 66
LITECOIN 63
UNISWAP 58
XAUUSD 51
USDCHF 30
EURUSD 24
USDCAD 24
NG 16
TONCOIN 12
XAGUSD 11
AUDUSD 10
CHAINLNK 9
GBPUSD 7
NAS100 7
BNB 5
EURAUD 4
SOLANA 4
USDInd 4
AXS 4
CN50 4
SUI 3
CADCHF 3
AVALANCH 2
AUDCAD 2
NZDUSD 2
BITCOINC 1
CHINAH 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
WTI -63
BRN -195
EURCAD 4
LITECOIN 94
UNISWAP -38
XAUUSD -45
USDCHF 4
EURUSD 21
USDCAD 13
NG -86
TONCOIN -5
XAGUSD -1
AUDUSD -4
CHAINLNK -48
GBPUSD 6
NAS100 7
BNB 6
EURAUD -2
SOLANA 6
USDInd 1
AXS 2
CN50 4
SUI -3
CADCHF -3
AVALANCH 2
AUDCAD 0
NZDUSD 1
BITCOINC -3
CHINAH 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
WTI -539
BRN -642
EURCAD -1.7K
LITECOIN 7.5K
UNISWAP -2.4K
XAUUSD -5.1K
USDCHF 285
EURUSD 2K
USDCAD 856
NG -1.1K
TONCOIN -37
XAGUSD 38
AUDUSD 50
CHAINLNK -372
GBPUSD 340
NAS100 6.7K
BNB 2.1K
EURAUD -1
SOLANA 261
USDInd 91
AXS 165
CN50 850
SUI -2.6K
CADCHF -263
AVALANCH 36
AUDCAD 47
NZDUSD 70
BITCOINC -868
CHINAH 113
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +78.44 USD
Worst trade: -111 USD
Maximum consecutive wins: 6
Maximum consecutive losses: 21
Maximal consecutive profit: +33.13 USD
Maximal consecutive loss: -402.29 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Alpari-Pro.ECN3" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Alpari-Pro.ECN3
5.55 × 1402
Alpari-Pro.ECN2
6.44 × 361
To see trades in realtime, please log in or register
No reviews
2025.12.20 18:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 10:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 06:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 14:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 04:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 02:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 01:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 00:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 14:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.09 23:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 07:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 06:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 05:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
AlpUS
50 USD per month
-67%
0
0
USD
167
USD
19
0%
679
65%
92%
0.79
-0.48
USD
87%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.