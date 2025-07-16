SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AlfaRUB
Alexey Rudich

AlfaRUB

Alexey Rudich
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 21%
AlfaForexRU-Real
1:40
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
728
Profit Trade:
426 (58.51%)
Loss Trade:
302 (41.48%)
Best Trade:
3 787.74 RUB
Worst Trade:
-3 926.26 RUB
Profitto lordo:
87 029.22 RUB (65 285 pips)
Perdita lorda:
-92 336.10 RUB (67 681 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (2 108.34 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
4 761.11 RUB (9)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
97.47%
Massimo carico di deposito:
122.71%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
-0.16
Long Trade:
382 (52.47%)
Short Trade:
346 (47.53%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-7.29 RUB
Profitto medio:
204.29 RUB
Perdita media:
-305.75 RUB
Massime perdite consecutive:
24 (-2 939.51 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-24 674.58 RUB (11)
Crescita mensile:
-16.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16 518.45 RUB
Massimale:
32 858.08 RUB (135.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.40% (32 858.08 RUB)
Per equità:
29.42% (12 582.61 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
#LCO 310
EURCADrfd 97
EURUSDrfd 82
XAUUSDrfd 60
USDCADrfd 40
USDCHFrfd 34
#SBER 23
#GAZP 15
#MGNT 13
AUDUSDrfd 8
EURAUDrfd 6
#ROSN 5
#LKOH 5
#AFKS 4
#RTKM 4
#AFLT 3
XAGUSDrfd 3
#RUAL 3
EURGBPrfd 2
#TSLA 2
#TATN 2
#VKCO 2
CHFJPYrfd 1
EURCHFrfd 1
#NVTK 1
#MTLR 1
NZDUSDrfd 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
#LCO -172
EURCADrfd 50
EURUSDrfd 45
XAUUSDrfd 5
USDCADrfd 20
USDCHFrfd -19
#SBER 18
#GAZP 1
#MGNT -1
AUDUSDrfd -4
EURAUDrfd -26
#ROSN -6
#LKOH -12
#AFKS 0
#RTKM 0
#AFLT -1
XAGUSDrfd 14
#RUAL 0
EURGBPrfd -1
#TSLA 2
#TATN 0
#VKCO -2
CHFJPYrfd 0
EURCHFrfd 0
#NVTK 0
#MTLR -1
NZDUSDrfd 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
#LCO -783
EURCADrfd -405
EURUSDrfd -81
XAUUSDrfd 458
USDCADrfd 501
USDCHFrfd -388
#SBER 1.6K
#GAZP 498
#MGNT -1K
AUDUSDrfd -144
EURAUDrfd -973
#ROSN -152
#LKOH -563
#AFKS 89
#RTKM -62
#AFLT -81
XAGUSDrfd 2.1K
#RUAL -635
EURGBPrfd -30
#TSLA 188
#TATN 106
#VKCO -862
CHFJPYrfd 21
EURCHFrfd -21
#NVTK -1.8K
#MTLR -82
NZDUSDrfd 153
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 787.74 RUB
Worst Trade: -3 926 RUB
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +2 108.34 RUB
Massima perdita consecutiva: -2 939.51 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.23 23:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.29 16:12
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 18:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 16:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 08:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.17 04:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 21:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.16 21:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.16 21:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AlfaRUB
30USD al mese
21%
0
0
USD
90K
RUB
11
0%
728
58%
97%
0.94
-7.29
RUB
29%
1:40
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.