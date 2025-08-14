シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / AlpUS
Alexey Rudich

AlpUS

Alexey Rudich
レビュー0件
19週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -67%
Alpari-Pro.ECN3
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
679
利益トレード:
442 (65.09%)
損失トレード:
237 (34.90%)
ベストトレード:
78.44 USD
最悪のトレード:
-110.71 USD
総利益:
1 290.66 USD (51 999 pips)
総損失:
-1 614.62 USD (46 397 pips)
最大連続の勝ち:
16 (33.13 USD)
最大連続利益:
135.44 USD (6)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
92.27%
最大入金額:
32.32%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
-0.42
長いトレード:
401 (59.06%)
短いトレード:
278 (40.94%)
プロフィットファクター:
0.80
期待されたペイオフ:
-0.48 USD
平均利益:
2.92 USD
平均損失:
-6.81 USD
最大連続の負け:
21 (-402.29 USD)
最大連続損失:
-402.29 USD (21)
月間成長:
46.48%
年間予想:
563.99%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
379.23 USD
最大の:
772.84 USD (86.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
87.34% (772.66 USD)
エクイティによる:
68.15% (356.98 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WTI 128
BRN 124
EURCAD 66
LITECOIN 63
UNISWAP 58
XAUUSD 51
USDCHF 30
EURUSD 24
USDCAD 24
NG 16
TONCOIN 12
XAGUSD 11
AUDUSD 10
CHAINLNK 9
GBPUSD 7
NAS100 7
BNB 5
EURAUD 4
SOLANA 4
USDInd 4
AXS 4
CN50 4
SUI 3
CADCHF 3
AVALANCH 2
AUDCAD 2
NZDUSD 2
BITCOINC 1
CHINAH 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WTI -63
BRN -195
EURCAD 4
LITECOIN 94
UNISWAP -38
XAUUSD -45
USDCHF 4
EURUSD 21
USDCAD 13
NG -86
TONCOIN -5
XAGUSD -1
AUDUSD -4
CHAINLNK -48
GBPUSD 6
NAS100 7
BNB 6
EURAUD -2
SOLANA 6
USDInd 1
AXS 2
CN50 4
SUI -3
CADCHF -3
AVALANCH 2
AUDCAD 0
NZDUSD 1
BITCOINC -3
CHINAH 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WTI -539
BRN -642
EURCAD -1.7K
LITECOIN 7.5K
UNISWAP -2.4K
XAUUSD -5.1K
USDCHF 285
EURUSD 2K
USDCAD 856
NG -1.1K
TONCOIN -37
XAGUSD 38
AUDUSD 50
CHAINLNK -372
GBPUSD 340
NAS100 6.7K
BNB 2.1K
EURAUD -1
SOLANA 261
USDInd 91
AXS 165
CN50 850
SUI -2.6K
CADCHF -263
AVALANCH 36
AUDCAD 47
NZDUSD 70
BITCOINC -868
CHINAH 113
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +78.44 USD
最悪のトレード: -111 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 21
最大連続利益: +33.13 USD
最大連続損失: -402.29 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-Pro.ECN3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Alpari-Pro.ECN3
5.55 × 1402
Alpari-Pro.ECN2
6.44 × 361
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.20 18:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 10:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 06:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 14:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 04:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 02:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 01:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 00:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 14:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.09 23:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 07:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 06:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 05:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
AlpUS
50 USD/月
-67%
0
0
USD
167
USD
19
0%
679
65%
92%
0.79
-0.48
USD
87%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください