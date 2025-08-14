- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
679
Прибыльных трейдов:
442 (65.09%)
Убыточных трейдов:
237 (34.90%)
Лучший трейд:
78.44 USD
Худший трейд:
-110.71 USD
Общая прибыль:
1 290.66 USD (51 999 pips)
Общий убыток:
-1 614.62 USD (46 397 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (33.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
135.44 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
92.27%
Макс. загрузка депозита:
32.32%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
-0.42
Длинных трейдов:
401 (59.06%)
Коротких трейдов:
278 (40.94%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-0.48 USD
Средняя прибыль:
2.92 USD
Средний убыток:
-6.81 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-402.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-402.29 USD (21)
Прирост в месяц:
46.48%
Годовой прогноз:
563.99%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
379.23 USD
Максимальная:
772.84 USD (86.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
87.34% (772.66 USD)
По эквити:
68.15% (356.98 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WTI
|128
|BRN
|124
|EURCAD
|66
|LITECOIN
|63
|UNISWAP
|58
|XAUUSD
|51
|USDCHF
|30
|EURUSD
|24
|USDCAD
|24
|NG
|16
|TONCOIN
|12
|XAGUSD
|11
|AUDUSD
|10
|CHAINLNK
|9
|GBPUSD
|7
|NAS100
|7
|BNB
|5
|EURAUD
|4
|SOLANA
|4
|USDInd
|4
|AXS
|4
|CN50
|4
|SUI
|3
|CADCHF
|3
|AVALANCH
|2
|AUDCAD
|2
|NZDUSD
|2
|BITCOINC
|1
|CHINAH
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WTI
|-63
|BRN
|-195
|EURCAD
|4
|LITECOIN
|94
|UNISWAP
|-38
|XAUUSD
|-45
|USDCHF
|4
|EURUSD
|21
|USDCAD
|13
|NG
|-86
|TONCOIN
|-5
|XAGUSD
|-1
|AUDUSD
|-4
|CHAINLNK
|-48
|GBPUSD
|6
|NAS100
|7
|BNB
|6
|EURAUD
|-2
|SOLANA
|6
|USDInd
|1
|AXS
|2
|CN50
|4
|SUI
|-3
|CADCHF
|-3
|AVALANCH
|2
|AUDCAD
|0
|NZDUSD
|1
|BITCOINC
|-3
|CHINAH
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WTI
|-539
|BRN
|-642
|EURCAD
|-1.7K
|LITECOIN
|7.5K
|UNISWAP
|-2.4K
|XAUUSD
|-5.1K
|USDCHF
|285
|EURUSD
|2K
|USDCAD
|856
|NG
|-1.1K
|TONCOIN
|-37
|XAGUSD
|38
|AUDUSD
|50
|CHAINLNK
|-372
|GBPUSD
|340
|NAS100
|6.7K
|BNB
|2.1K
|EURAUD
|-1
|SOLANA
|261
|USDInd
|91
|AXS
|165
|CN50
|850
|SUI
|-2.6K
|CADCHF
|-263
|AVALANCH
|36
|AUDCAD
|47
|NZDUSD
|70
|BITCOINC
|-868
|CHINAH
|113
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +78.44 USD
Худший трейд: -111 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +33.13 USD
Макс. убыток в серии: -402.29 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-Pro.ECN3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Alpari-Pro.ECN3
|5.55 × 1402
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.44 × 361
Нет отзывов
