Alexey Rudich

AlpUS

Alexey Rudich
0 отзывов
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 -67%
Alpari-Pro.ECN3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
679
Прибыльных трейдов:
442 (65.09%)
Убыточных трейдов:
237 (34.90%)
Лучший трейд:
78.44 USD
Худший трейд:
-110.71 USD
Общая прибыль:
1 290.66 USD (51 999 pips)
Общий убыток:
-1 614.62 USD (46 397 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (33.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
135.44 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
92.27%
Макс. загрузка депозита:
32.32%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
-0.42
Длинных трейдов:
401 (59.06%)
Коротких трейдов:
278 (40.94%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-0.48 USD
Средняя прибыль:
2.92 USD
Средний убыток:
-6.81 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-402.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-402.29 USD (21)
Прирост в месяц:
46.48%
Годовой прогноз:
563.99%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
379.23 USD
Максимальная:
772.84 USD (86.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
87.34% (772.66 USD)
По эквити:
68.15% (356.98 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WTI 128
BRN 124
EURCAD 66
LITECOIN 63
UNISWAP 58
XAUUSD 51
USDCHF 30
EURUSD 24
USDCAD 24
NG 16
TONCOIN 12
XAGUSD 11
AUDUSD 10
CHAINLNK 9
GBPUSD 7
NAS100 7
BNB 5
EURAUD 4
SOLANA 4
USDInd 4
AXS 4
CN50 4
SUI 3
CADCHF 3
AVALANCH 2
AUDCAD 2
NZDUSD 2
BITCOINC 1
CHINAH 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WTI -63
BRN -195
EURCAD 4
LITECOIN 94
UNISWAP -38
XAUUSD -45
USDCHF 4
EURUSD 21
USDCAD 13
NG -86
TONCOIN -5
XAGUSD -1
AUDUSD -4
CHAINLNK -48
GBPUSD 6
NAS100 7
BNB 6
EURAUD -2
SOLANA 6
USDInd 1
AXS 2
CN50 4
SUI -3
CADCHF -3
AVALANCH 2
AUDCAD 0
NZDUSD 1
BITCOINC -3
CHINAH 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WTI -539
BRN -642
EURCAD -1.7K
LITECOIN 7.5K
UNISWAP -2.4K
XAUUSD -5.1K
USDCHF 285
EURUSD 2K
USDCAD 856
NG -1.1K
TONCOIN -37
XAGUSD 38
AUDUSD 50
CHAINLNK -372
GBPUSD 340
NAS100 6.7K
BNB 2.1K
EURAUD -1
SOLANA 261
USDInd 91
AXS 165
CN50 850
SUI -2.6K
CADCHF -263
AVALANCH 36
AUDCAD 47
NZDUSD 70
BITCOINC -868
CHINAH 113
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +78.44 USD
Худший трейд: -111 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +33.13 USD
Макс. убыток в серии: -402.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-Pro.ECN3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Alpari-Pro.ECN3
5.55 × 1402
Alpari-Pro.ECN2
6.44 × 361
Нет отзывов
2025.12.20 18:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 10:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 06:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 14:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 04:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 02:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 01:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 00:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 14:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.09 23:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 07:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 06:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 05:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
