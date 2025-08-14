信号部分
信号 / MetaTrader 4 / AlpUS
Alexey Rudich

AlpUS

Alexey Rudich
0条评论
19
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 -67%
Alpari-Pro.ECN3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
679
盈利交易:
442 (65.09%)
亏损交易:
237 (34.90%)
最好交易:
78.44 USD
最差交易:
-110.71 USD
毛利:
1 290.66 USD (51 999 pips)
毛利亏损:
-1 614.62 USD (46 397 pips)
最大连续赢利:
16 (33.13 USD)
最大连续盈利:
135.44 USD (6)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
92.27%
最大入金加载:
32.32%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
19 小时
采收率:
-0.42
长期交易:
401 (59.06%)
短期交易:
278 (40.94%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-0.48 USD
平均利润:
2.92 USD
平均损失:
-6.81 USD
最大连续失误:
21 (-402.29 USD)
最大连续亏损:
-402.29 USD (21)
每月增长:
46.48%
年度预测:
563.99%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
379.23 USD
最大值:
772.84 USD (86.49%)
相对跌幅:
结余:
87.34% (772.66 USD)
净值:
68.15% (356.98 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WTI 128
BRN 124
EURCAD 66
LITECOIN 63
UNISWAP 58
XAUUSD 51
USDCHF 30
EURUSD 24
USDCAD 24
NG 16
TONCOIN 12
XAGUSD 11
AUDUSD 10
CHAINLNK 9
GBPUSD 7
NAS100 7
BNB 5
EURAUD 4
SOLANA 4
USDInd 4
AXS 4
CN50 4
SUI 3
CADCHF 3
AVALANCH 2
AUDCAD 2
NZDUSD 2
BITCOINC 1
CHINAH 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WTI -63
BRN -195
EURCAD 4
LITECOIN 94
UNISWAP -38
XAUUSD -45
USDCHF 4
EURUSD 21
USDCAD 13
NG -86
TONCOIN -5
XAGUSD -1
AUDUSD -4
CHAINLNK -48
GBPUSD 6
NAS100 7
BNB 6
EURAUD -2
SOLANA 6
USDInd 1
AXS 2
CN50 4
SUI -3
CADCHF -3
AVALANCH 2
AUDCAD 0
NZDUSD 1
BITCOINC -3
CHINAH 0
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WTI -539
BRN -642
EURCAD -1.7K
LITECOIN 7.5K
UNISWAP -2.4K
XAUUSD -5.1K
USDCHF 285
EURUSD 2K
USDCAD 856
NG -1.1K
TONCOIN -37
XAGUSD 38
AUDUSD 50
CHAINLNK -372
GBPUSD 340
NAS100 6.7K
BNB 2.1K
EURAUD -1
SOLANA 261
USDInd 91
AXS 165
CN50 850
SUI -2.6K
CADCHF -263
AVALANCH 36
AUDCAD 47
NZDUSD 70
BITCOINC -868
CHINAH 113
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +78.44 USD
最差交易: -111 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 21
最大连续盈利: +33.13 USD
最大连续亏损: -402.29 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-Pro.ECN3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Alpari-Pro.ECN3
5.55 × 1402
Alpari-Pro.ECN2
6.44 × 361
没有评论
2025.12.20 18:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 10:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 06:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 14:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 04:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 02:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 01:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 00:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 14:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.09 23:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 07:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 06:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 05:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载