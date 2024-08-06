SegnaliSezioni
Edison Arwi

The Tornado

Edison Arwi
0 recensioni
Affidabilità
76 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 89%
OctaFX-Real9
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 017
Profit Trade:
769 (75.61%)
Loss Trade:
248 (24.39%)
Best Trade:
625.90 USD
Worst Trade:
-317.02 USD
Profitto lordo:
20 165.29 USD (108 615 pips)
Perdita lorda:
-8 708.56 USD (70 456 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (483.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 646.61 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
86.29%
Massimo carico di deposito:
60.79%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
26.25
Long Trade:
493 (48.48%)
Short Trade:
524 (51.52%)
Fattore di profitto:
2.32
Profitto previsto:
11.27 USD
Profitto medio:
26.22 USD
Perdita media:
-35.12 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-359.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-436.41 USD (4)
Crescita mensile:
3.12%
Previsione annuale:
37.89%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
359.77 USD
Massimale:
436.41 USD (1.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.26% (359.77 USD)
Per equità:
16.17% (3 632.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 358
NZDCAD 349
AUDNZD 244
GBPCHF 29
USDCAD 21
NZDUSD 16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 3.8K
NZDCAD 3.3K
AUDNZD 1.9K
GBPCHF 2.1K
USDCAD 183
NZDUSD 184
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 18K
NZDCAD 10K
AUDNZD 6.9K
GBPCHF 3.3K
USDCAD -383
NZDUSD 544
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +625.90 USD
Worst Trade: -317 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +483.91 USD
Massima perdita consecutiva: -359.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Longhorn-Real2
0.00 × 53
Tickmill-Live10
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 4
Tickmill-Live08
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
Fyntura-Live
0.00 × 33
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
OctaFX-Real5
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.02 × 50
OctaFX-Real8
0.06 × 36
ICMarketsSC-Live07
0.06 × 124
OctaFX-Real2
0.11 × 27
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.16 × 70
OctaFX-Real10
0.25 × 4
RoboForex-ECN-2
0.33 × 6
OctaFX-Real7
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.41 × 78
Exness-Real16
0.50 × 948
CedarLLC-Real2
1.50 × 6
Exness-Real33
2.61 × 179
ICMarketsSC-Live32
3.20 × 5
TTCM-Live
4.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
The Tornado
30USD al mese
89%
0
0
USD
23K
USD
76
98%
1 017
75%
86%
2.31
11.27
USD
16%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.