- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 017
Profit Trade:
769 (75.61%)
Loss Trade:
248 (24.39%)
Best Trade:
625.90 USD
Worst Trade:
-317.02 USD
Profitto lordo:
20 165.29 USD (108 615 pips)
Perdita lorda:
-8 708.56 USD (70 456 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (483.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 646.61 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
86.29%
Massimo carico di deposito:
60.79%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
26.25
Long Trade:
493 (48.48%)
Short Trade:
524 (51.52%)
Fattore di profitto:
2.32
Profitto previsto:
11.27 USD
Profitto medio:
26.22 USD
Perdita media:
-35.12 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-359.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-436.41 USD (4)
Crescita mensile:
3.12%
Previsione annuale:
37.89%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
359.77 USD
Massimale:
436.41 USD (1.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.26% (359.77 USD)
Per equità:
16.17% (3 632.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|358
|NZDCAD
|349
|AUDNZD
|244
|GBPCHF
|29
|USDCAD
|21
|NZDUSD
|16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|3.8K
|NZDCAD
|3.3K
|AUDNZD
|1.9K
|GBPCHF
|2.1K
|USDCAD
|183
|NZDUSD
|184
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|18K
|NZDCAD
|10K
|AUDNZD
|6.9K
|GBPCHF
|3.3K
|USDCAD
|-383
|NZDUSD
|544
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +625.90 USD
Worst Trade: -317 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +483.91 USD
Massima perdita consecutiva: -359.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 53
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
Fyntura-Live
|0.00 × 33
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.02 × 50
|
OctaFX-Real8
|0.06 × 36
|
ICMarketsSC-Live07
|0.06 × 124
|
OctaFX-Real2
|0.11 × 27
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.16 × 70
|
OctaFX-Real10
|0.25 × 4
|
RoboForex-ECN-2
|0.33 × 6
|
OctaFX-Real7
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.41 × 78
|
Exness-Real16
|0.50 × 948
|
CedarLLC-Real2
|1.50 × 6
|
Exness-Real33
|2.61 × 179
|
ICMarketsSC-Live32
|3.20 × 5
|
TTCM-Live
|4.00 × 1
