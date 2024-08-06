- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 174
盈利交易:
887 (75.55%)
亏损交易:
287 (24.45%)
最好交易:
625.90 USD
最差交易:
-317.02 USD
毛利:
23 013.75 USD (125 311 pips)
毛利亏损:
-9 953.84 USD (79 702 pips)
最大连续赢利:
30 (483.91 USD)
最大连续盈利:
1 646.61 USD (19)
夏普比率:
0.18
交易活动:
86.29%
最大入金加载:
60.79%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 天
采收率:
29.93
长期交易:
572 (48.72%)
短期交易:
602 (51.28%)
利润因子:
2.31
预期回报:
11.12 USD
平均利润:
25.95 USD
平均损失:
-34.68 USD
最大连续失误:
5 (-359.77 USD)
最大连续亏损:
-436.41 USD (4)
每月增长:
2.36%
年度预测:
29.26%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
359.77 USD
最大值:
436.41 USD (1.60%)
相对跌幅:
结余:
2.26% (359.77 USD)
净值:
16.17% (3 632.82 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|409
|NZDCAD
|391
|AUDNZD
|308
|GBPCHF
|29
|USDCAD
|21
|NZDUSD
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|4.3K
|NZDCAD
|3.8K
|AUDNZD
|2.4K
|GBPCHF
|2.1K
|USDCAD
|183
|NZDUSD
|184
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|21K
|NZDCAD
|13K
|AUDNZD
|7.8K
|GBPCHF
|3.3K
|USDCAD
|-383
|NZDUSD
|544
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +625.90 USD
最差交易: -317 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +483.91 USD
最大连续亏损: -359.77 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 53
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
Fyntura-Live
|0.00 × 33
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.02 × 50
|
OctaFX-Real8
|0.06 × 36
|
ICMarketsSC-Live07
|0.06 × 124
|
OctaFX-Real2
|0.11 × 27
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.16 × 70
|
OctaFX-Real10
|0.25 × 4
|
RoboForex-ECN-2
|0.33 × 6
|
OctaFX-Real7
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.41 × 78
|
Exness-Real16
|0.50 × 948
|
CedarLLC-Real2
|1.50 × 6
|
Exness-Real33
|2.61 × 179
|
ICMarketsSC-Live32
|3.20 × 5
|
TTCM-Live
|4.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
102%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
88
98%
1 174
75%
86%
2.31
11.12
USD
USD
16%
1:50