- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 175
Negociações com lucro:
888 (75.57%)
Negociações com perda:
287 (24.43%)
Melhor negociação:
625.90 USD
Pior negociação:
-317.02 USD
Lucro bruto:
23 028.53 USD (125 411 pips)
Perda bruta:
-9 953.84 USD (79 702 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (483.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 646.61 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
86.29%
Depósito máximo carregado:
60.79%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
29.96
Negociações longas:
573 (48.77%)
Negociações curtas:
602 (51.23%)
Fator de lucro:
2.31
Valor esperado:
11.13 USD
Lucro médio:
25.93 USD
Perda média:
-34.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-359.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-436.41 USD (4)
Crescimento mensal:
2.42%
Previsão anual:
29.42%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
359.77 USD
Máximo:
436.41 USD (1.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.26% (359.77 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.17% (3 632.82 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|409
|NZDCAD
|392
|AUDNZD
|308
|GBPCHF
|29
|USDCAD
|21
|NZDUSD
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|4.3K
|NZDCAD
|3.9K
|AUDNZD
|2.4K
|GBPCHF
|2.1K
|USDCAD
|183
|NZDUSD
|184
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|21K
|NZDCAD
|13K
|AUDNZD
|7.8K
|GBPCHF
|3.3K
|USDCAD
|-383
|NZDUSD
|544
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +625.90 USD
Pior negociação: -317 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +483.91 USD
Máxima perda consecutiva: -359.77 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 53
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
Fyntura-Live
|0.00 × 33
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.02 × 50
|
OctaFX-Real8
|0.06 × 36
|
ICMarketsSC-Live07
|0.06 × 124
|
OctaFX-Real2
|0.11 × 27
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.16 × 70
|
OctaFX-Real10
|0.25 × 4
|
RoboForex-ECN-2
|0.33 × 6
|
OctaFX-Real7
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.41 × 78
|
Exness-Real16
|0.50 × 948
|
CedarLLC-Real2
|1.50 × 6
|
Exness-Real33
|2.61 × 179
|
ICMarketsSC-Live32
|3.20 × 5
|
TTCM-Live
|4.00 × 1
