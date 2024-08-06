SinaisSeções
Edison Arwi

The Tornado

Edison Arwi
0 comentários
Confiabilidade
89 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 102%
OctaFX-Real9
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 175
Negociações com lucro:
888 (75.57%)
Negociações com perda:
287 (24.43%)
Melhor negociação:
625.90 USD
Pior negociação:
-317.02 USD
Lucro bruto:
23 028.53 USD (125 411 pips)
Perda bruta:
-9 953.84 USD (79 702 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (483.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 646.61 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
86.29%
Depósito máximo carregado:
60.79%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
29.96
Negociações longas:
573 (48.77%)
Negociações curtas:
602 (51.23%)
Fator de lucro:
2.31
Valor esperado:
11.13 USD
Lucro médio:
25.93 USD
Perda média:
-34.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-359.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-436.41 USD (4)
Crescimento mensal:
2.42%
Previsão anual:
29.42%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
359.77 USD
Máximo:
436.41 USD (1.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.26% (359.77 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.17% (3 632.82 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 409
NZDCAD 392
AUDNZD 308
GBPCHF 29
USDCAD 21
NZDUSD 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 4.3K
NZDCAD 3.9K
AUDNZD 2.4K
GBPCHF 2.1K
USDCAD 183
NZDUSD 184
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 21K
NZDCAD 13K
AUDNZD 7.8K
GBPCHF 3.3K
USDCAD -383
NZDUSD 544
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +625.90 USD
Pior negociação: -317 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +483.91 USD
Máxima perda consecutiva: -359.77 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Longhorn-Real2
0.00 × 53
Tickmill-Live10
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 4
Tickmill-Live08
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
Fyntura-Live
0.00 × 33
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
OctaFX-Real5
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.02 × 50
OctaFX-Real8
0.06 × 36
ICMarketsSC-Live07
0.06 × 124
OctaFX-Real2
0.11 × 27
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.16 × 70
OctaFX-Real10
0.25 × 4
RoboForex-ECN-2
0.33 × 6
OctaFX-Real7
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.41 × 78
Exness-Real16
0.50 × 948
CedarLLC-Real2
1.50 × 6
Exness-Real33
2.61 × 179
ICMarketsSC-Live32
3.20 × 5
TTCM-Live
4.00 × 1
9 mais ...
Sem comentários
2025.11.12 10:30
2025.11.12 10:30
2025.11.07 04:17
2025.10.06 07:38
2025.10.06 07:38
2025.10.01 05:04
2025.09.23 10:30
2025.09.23 10:30
2025.09.12 05:10
2025.09.09 11:21
2025.09.09 11:21
2025.08.27 06:00
2025.08.17 20:21
2025.08.17 20:21
2025.08.13 07:06
2025.07.17 07:46
2025.07.17 07:46
2025.07.15 08:21
2025.07.04 08:33
2025.07.04 08:33
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.