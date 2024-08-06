- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 175
利益トレード:
888 (75.57%)
損失トレード:
287 (24.43%)
ベストトレード:
625.90 USD
最悪のトレード:
-317.02 USD
総利益:
23 028.53 USD (125 411 pips)
総損失:
-9 953.84 USD (79 702 pips)
最大連続の勝ち:
30 (483.91 USD)
最大連続利益:
1 646.61 USD (19)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
86.29%
最大入金額:
60.79%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
29.96
長いトレード:
573 (48.77%)
短いトレード:
602 (51.23%)
プロフィットファクター:
2.31
期待されたペイオフ:
11.13 USD
平均利益:
25.93 USD
平均損失:
-34.68 USD
最大連続の負け:
5 (-359.77 USD)
最大連続損失:
-436.41 USD (4)
月間成長:
2.40%
年間予想:
29.42%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
359.77 USD
最大の:
436.41 USD (1.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.26% (359.77 USD)
エクイティによる:
16.17% (3 632.82 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|409
|NZDCAD
|392
|AUDNZD
|308
|GBPCHF
|29
|USDCAD
|21
|NZDUSD
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|4.3K
|NZDCAD
|3.9K
|AUDNZD
|2.4K
|GBPCHF
|2.1K
|USDCAD
|183
|NZDUSD
|184
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|21K
|NZDCAD
|13K
|AUDNZD
|7.8K
|GBPCHF
|3.3K
|USDCAD
|-383
|NZDUSD
|544
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +625.90 USD
最悪のトレード: -317 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +483.91 USD
最大連続損失: -359.77 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 53
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
Fyntura-Live
|0.00 × 33
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.02 × 50
|
OctaFX-Real8
|0.06 × 36
|
ICMarketsSC-Live07
|0.06 × 124
|
OctaFX-Real2
|0.11 × 27
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.16 × 70
|
OctaFX-Real10
|0.25 × 4
|
RoboForex-ECN-2
|0.33 × 6
|
OctaFX-Real7
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.41 × 78
|
Exness-Real16
|0.50 × 948
|
CedarLLC-Real2
|1.50 × 6
|
Exness-Real33
|2.61 × 179
|
ICMarketsSC-Live32
|3.20 × 5
|
TTCM-Live
|4.00 × 1
30 USD/月
102%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
89
98%
1 175
75%
86%
2.31
11.13
USD
USD
16%
1:50