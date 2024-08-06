シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / The Tornado
Edison Arwi

The Tornado

Edison Arwi
レビュー0件
信頼性
89週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 102%
OctaFX-Real9
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 175
利益トレード:
888 (75.57%)
損失トレード:
287 (24.43%)
ベストトレード:
625.90 USD
最悪のトレード:
-317.02 USD
総利益:
23 028.53 USD (125 411 pips)
総損失:
-9 953.84 USD (79 702 pips)
最大連続の勝ち:
30 (483.91 USD)
最大連続利益:
1 646.61 USD (19)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
86.29%
最大入金額:
60.79%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
29.96
長いトレード:
573 (48.77%)
短いトレード:
602 (51.23%)
プロフィットファクター:
2.31
期待されたペイオフ:
11.13 USD
平均利益:
25.93 USD
平均損失:
-34.68 USD
最大連続の負け:
5 (-359.77 USD)
最大連続損失:
-436.41 USD (4)
月間成長:
2.40%
年間予想:
29.42%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
359.77 USD
最大の:
436.41 USD (1.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.26% (359.77 USD)
エクイティによる:
16.17% (3 632.82 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 409
NZDCAD 392
AUDNZD 308
GBPCHF 29
USDCAD 21
NZDUSD 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 4.3K
NZDCAD 3.9K
AUDNZD 2.4K
GBPCHF 2.1K
USDCAD 183
NZDUSD 184
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 21K
NZDCAD 13K
AUDNZD 7.8K
GBPCHF 3.3K
USDCAD -383
NZDUSD 544
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +625.90 USD
最悪のトレード: -317 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +483.91 USD
最大連続損失: -359.77 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Longhorn-Real2
0.00 × 53
Tickmill-Live10
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 4
Tickmill-Live08
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
Fyntura-Live
0.00 × 33
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
OctaFX-Real5
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.02 × 50
OctaFX-Real8
0.06 × 36
ICMarketsSC-Live07
0.06 × 124
OctaFX-Real2
0.11 × 27
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.16 × 70
OctaFX-Real10
0.25 × 4
RoboForex-ECN-2
0.33 × 6
OctaFX-Real7
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.41 × 78
Exness-Real16
0.50 × 948
CedarLLC-Real2
1.50 × 6
Exness-Real33
2.61 × 179
ICMarketsSC-Live32
3.20 × 5
TTCM-Live
4.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
The Tornado
30 USD/月
102%
0
0
USD
25K
USD
89
98%
1 175
75%
86%
2.31
11.13
USD
16%
1:50
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

