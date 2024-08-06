SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / The Tornado
Edison Arwi

The Tornado

Edison Arwi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
89 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 102%
OctaFX-Real9
1:50
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 175
Gewinntrades:
888 (75.57%)
Verlusttrades:
287 (24.43%)
Bester Trade:
625.90 USD
Schlechtester Trade:
-317.02 USD
Bruttoprofit:
23 028.53 USD (125 411 pips)
Bruttoverlust:
-9 953.84 USD (79 702 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (483.91 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 646.61 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
86.29%
Max deposit load:
60.79%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
29.96
Long-Positionen:
573 (48.77%)
Short-Positionen:
602 (51.23%)
Profit-Faktor:
2.31
Mathematische Gewinnerwartung:
11.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
25.93 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-34.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-359.77 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-436.41 USD (4)
Wachstum pro Monat :
2.40%
Jahresprognose:
29.42%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
359.77 USD
Maximaler:
436.41 USD (1.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.26% (359.77 USD)
Kapital:
16.17% (3 632.82 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 409
NZDCAD 392
AUDNZD 308
GBPCHF 29
USDCAD 21
NZDUSD 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 4.3K
NZDCAD 3.9K
AUDNZD 2.4K
GBPCHF 2.1K
USDCAD 183
NZDUSD 184
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 21K
NZDCAD 13K
AUDNZD 7.8K
GBPCHF 3.3K
USDCAD -383
NZDUSD 544
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +625.90 USD
Schlechtester Trade: -317 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +483.91 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -359.77 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Longhorn-Real2
0.00 × 53
Tickmill-Live10
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 4
Tickmill-Live08
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
Fyntura-Live
0.00 × 33
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
OctaFX-Real5
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.02 × 50
OctaFX-Real8
0.06 × 36
ICMarketsSC-Live07
0.06 × 124
OctaFX-Real2
0.11 × 27
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.16 × 70
OctaFX-Real10
0.25 × 4
RoboForex-ECN-2
0.33 × 6
OctaFX-Real7
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.41 × 78
Exness-Real16
0.50 × 948
CedarLLC-Real2
1.50 × 6
Exness-Real33
2.61 × 179
ICMarketsSC-Live32
3.20 × 5
TTCM-Live
4.00 × 1
noch 9 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.29 04:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.07 04:17
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.01 05:04
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.12 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.08.27 06:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.13 07:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 07:46
No swaps are charged
2025.07.17 07:46
No swaps are charged
2025.07.15 08:21
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
The Tornado
30 USD pro Monat
102%
0
0
USD
25K
USD
89
98%
1 175
75%
86%
2.31
11.13
USD
16%
1:50
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.