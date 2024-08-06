SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / The Tornado
Edison Arwi

The Tornado

Edison Arwi
0 avis
Fiabilité
75 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 89%
OctaFX-Real9
1:50
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 015
Bénéfice trades:
768 (75.66%)
Perte trades:
247 (24.33%)
Meilleure transaction:
625.90 USD
Pire transaction:
-317.02 USD
Bénéfice brut:
20 132.30 USD (108 386 pips)
Perte brute:
-8 692.63 USD (70 345 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (483.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 646.61 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
86.29%
Charge de dépôt maximale:
60.79%
Dernier trade:
46 il y a des minutes
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
26.21
Longs trades:
491 (48.37%)
Courts trades:
524 (51.63%)
Facteur de profit:
2.32
Rendement attendu:
11.27 USD
Bénéfice moyen:
26.21 USD
Perte moyenne:
-35.19 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-359.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-436.41 USD (4)
Croissance mensuelle:
3.11%
Prévision annuelle:
38.62%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
359.77 USD
Maximal:
436.41 USD (1.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.26% (359.77 USD)
Par fonds propres:
16.17% (3 632.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 356
NZDCAD 349
AUDNZD 244
GBPCHF 29
USDCAD 21
NZDUSD 16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 3.8K
NZDCAD 3.3K
AUDNZD 1.9K
GBPCHF 2.1K
USDCAD 183
NZDUSD 184
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 18K
NZDCAD 10K
AUDNZD 6.9K
GBPCHF 3.3K
USDCAD -383
NZDUSD 544
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +625.90 USD
Pire transaction: -317 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +483.91 USD
Perte consécutive maximale: -359.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Longhorn-Real2
0.00 × 53
Tickmill-Live10
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 4
Tickmill-Live08
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
Fyntura-Live
0.00 × 33
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
OctaFX-Real5
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.02 × 50
OctaFX-Real8
0.06 × 36
ICMarketsSC-Live07
0.06 × 124
OctaFX-Real2
0.11 × 27
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.16 × 70
OctaFX-Real10
0.25 × 4
RoboForex-ECN-2
0.33 × 6
OctaFX-Real7
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.41 × 78
Exness-Real16
0.50 × 948
CedarLLC-Real2
1.50 × 6
Exness-Real33
2.61 × 179
ICMarketsSC-Live32
3.20 × 5
TTCM-Live
4.00 × 1
9 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.12 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.08.27 06:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.13 07:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 07:46
No swaps are charged
2025.07.17 07:46
No swaps are charged
2025.07.15 08:21
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.06.30 18:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.28 05:15
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:500
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.10 20:21
No swaps are charged on the signal account
2025.03.05 09:05
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
The Tornado
30 USD par mois
89%
0
0
USD
23K
USD
75
98%
1 015
75%
86%
2.31
11.27
USD
16%
1:50
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.