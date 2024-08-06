- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 174
Прибыльных трейдов:
887 (75.55%)
Убыточных трейдов:
287 (24.45%)
Лучший трейд:
625.90 USD
Худший трейд:
-317.02 USD
Общая прибыль:
23 013.75 USD (125 311 pips)
Общий убыток:
-9 953.84 USD (79 702 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (483.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 646.61 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
86.29%
Макс. загрузка депозита:
60.79%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
29.93
Длинных трейдов:
572 (48.72%)
Коротких трейдов:
602 (51.28%)
Профит фактор:
2.31
Мат. ожидание:
11.12 USD
Средняя прибыль:
25.95 USD
Средний убыток:
-34.68 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-359.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-436.41 USD (4)
Прирост в месяц:
2.41%
Годовой прогноз:
29.26%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
359.77 USD
Максимальная:
436.41 USD (1.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.26% (359.77 USD)
По эквити:
16.17% (3 632.82 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|409
|NZDCAD
|391
|AUDNZD
|308
|GBPCHF
|29
|USDCAD
|21
|NZDUSD
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|4.3K
|NZDCAD
|3.8K
|AUDNZD
|2.4K
|GBPCHF
|2.1K
|USDCAD
|183
|NZDUSD
|184
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|21K
|NZDCAD
|13K
|AUDNZD
|7.8K
|GBPCHF
|3.3K
|USDCAD
|-383
|NZDUSD
|544
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +625.90 USD
Худший трейд: -317 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +483.91 USD
Макс. убыток в серии: -359.77 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 53
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
Fyntura-Live
|0.00 × 33
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.02 × 50
|
OctaFX-Real8
|0.06 × 36
|
ICMarketsSC-Live07
|0.06 × 124
|
OctaFX-Real2
|0.11 × 27
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.16 × 70
|
OctaFX-Real10
|0.25 × 4
|
RoboForex-ECN-2
|0.33 × 6
|
OctaFX-Real7
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.41 × 78
|
Exness-Real16
|0.50 × 948
|
CedarLLC-Real2
|1.50 × 6
|
Exness-Real33
|2.61 × 179
|
ICMarketsSC-Live32
|3.20 × 5
|
TTCM-Live
|4.00 × 1
