СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / The Tornado
Edison Arwi

The Tornado

Edison Arwi
0 отзывов
Надежность
88 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 102%
OctaFX-Real9
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 174
Прибыльных трейдов:
887 (75.55%)
Убыточных трейдов:
287 (24.45%)
Лучший трейд:
625.90 USD
Худший трейд:
-317.02 USD
Общая прибыль:
23 013.75 USD (125 311 pips)
Общий убыток:
-9 953.84 USD (79 702 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (483.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 646.61 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
86.29%
Макс. загрузка депозита:
60.79%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
29.93
Длинных трейдов:
572 (48.72%)
Коротких трейдов:
602 (51.28%)
Профит фактор:
2.31
Мат. ожидание:
11.12 USD
Средняя прибыль:
25.95 USD
Средний убыток:
-34.68 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-359.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-436.41 USD (4)
Прирост в месяц:
2.41%
Годовой прогноз:
29.26%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
359.77 USD
Максимальная:
436.41 USD (1.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.26% (359.77 USD)
По эквити:
16.17% (3 632.82 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 409
NZDCAD 391
AUDNZD 308
GBPCHF 29
USDCAD 21
NZDUSD 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 4.3K
NZDCAD 3.8K
AUDNZD 2.4K
GBPCHF 2.1K
USDCAD 183
NZDUSD 184
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 21K
NZDCAD 13K
AUDNZD 7.8K
GBPCHF 3.3K
USDCAD -383
NZDUSD 544
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +625.90 USD
Худший трейд: -317 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +483.91 USD
Макс. убыток в серии: -359.77 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Longhorn-Real2
0.00 × 53
Tickmill-Live10
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 4
Tickmill-Live08
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
Fyntura-Live
0.00 × 33
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
OctaFX-Real5
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.02 × 50
OctaFX-Real8
0.06 × 36
ICMarketsSC-Live07
0.06 × 124
OctaFX-Real2
0.11 × 27
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.16 × 70
OctaFX-Real10
0.25 × 4
RoboForex-ECN-2
0.33 × 6
OctaFX-Real7
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.41 × 78
Exness-Real16
0.50 × 948
CedarLLC-Real2
1.50 × 6
Exness-Real33
2.61 × 179
ICMarketsSC-Live32
3.20 × 5
TTCM-Live
4.00 × 1
Нет отзывов
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.