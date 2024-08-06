SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / The Tornado
Edison Arwi

The Tornado

Edison Arwi
0 inceleme
Güvenilirlik
76 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 89%
OctaFX-Real9
1:50
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 017
Kârla kapanan işlemler:
769 (75.61%)
Zararla kapanan işlemler:
248 (24.39%)
En iyi işlem:
625.90 USD
En kötü işlem:
-317.02 USD
Brüt kâr:
20 165.29 USD (108 615 pips)
Brüt zarar:
-8 708.56 USD (70 456 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (483.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 646.61 USD (19)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
86.29%
Maks. mevduat yükü:
60.79%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
26.25
Alış işlemleri:
493 (48.48%)
Satış işlemleri:
524 (51.52%)
Kâr faktörü:
2.32
Beklenen getiri:
11.27 USD
Ortalama kâr:
26.22 USD
Ortalama zarar:
-35.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-359.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-436.41 USD (4)
Aylık büyüme:
3.14%
Yıllık tahmin:
37.89%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
359.77 USD
Maksimum:
436.41 USD (1.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.26% (359.77 USD)
Varlığa göre:
16.17% (3 632.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 358
NZDCAD 349
AUDNZD 244
GBPCHF 29
USDCAD 21
NZDUSD 16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 3.8K
NZDCAD 3.3K
AUDNZD 1.9K
GBPCHF 2.1K
USDCAD 183
NZDUSD 184
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 18K
NZDCAD 10K
AUDNZD 6.9K
GBPCHF 3.3K
USDCAD -383
NZDUSD 544
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +625.90 USD
En kötü işlem: -317 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +483.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -359.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Longhorn-Real2
0.00 × 53
Tickmill-Live10
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 4
Tickmill-Live08
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
Fyntura-Live
0.00 × 33
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
OctaFX-Real5
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.02 × 50
OctaFX-Real8
0.06 × 36
ICMarketsSC-Live07
0.06 × 124
OctaFX-Real2
0.11 × 27
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.16 × 70
OctaFX-Real10
0.25 × 4
RoboForex-ECN-2
0.33 × 6
OctaFX-Real7
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.41 × 78
Exness-Real16
0.50 × 948
CedarLLC-Real2
1.50 × 6
Exness-Real33
2.61 × 179
ICMarketsSC-Live32
3.20 × 5
TTCM-Live
4.00 × 1
9 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.12 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.08.27 06:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.13 07:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 07:46
No swaps are charged
2025.07.17 07:46
No swaps are charged
2025.07.15 08:21
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.06.30 18:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.28 05:15
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:500
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.10 20:21
No swaps are charged on the signal account
2025.03.05 09:05
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
The Tornado
Ayda 30 USD
89%
0
0
USD
23K
USD
76
98%
1 017
75%
86%
2.31
11.27
USD
16%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.