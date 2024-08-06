- Büyüme
İşlemler:
1 017
Kârla kapanan işlemler:
769 (75.61%)
Zararla kapanan işlemler:
248 (24.39%)
En iyi işlem:
625.90 USD
En kötü işlem:
-317.02 USD
Brüt kâr:
20 165.29 USD (108 615 pips)
Brüt zarar:
-8 708.56 USD (70 456 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (483.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 646.61 USD (19)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
86.29%
Maks. mevduat yükü:
60.79%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
26.25
Alış işlemleri:
493 (48.48%)
Satış işlemleri:
524 (51.52%)
Kâr faktörü:
2.32
Beklenen getiri:
11.27 USD
Ortalama kâr:
26.22 USD
Ortalama zarar:
-35.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-359.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-436.41 USD (4)
Aylık büyüme:
3.14%
Yıllık tahmin:
37.89%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
359.77 USD
Maksimum:
436.41 USD (1.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.26% (359.77 USD)
Varlığa göre:
16.17% (3 632.82 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|358
|NZDCAD
|349
|AUDNZD
|244
|GBPCHF
|29
|USDCAD
|21
|NZDUSD
|16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|3.8K
|NZDCAD
|3.3K
|AUDNZD
|1.9K
|GBPCHF
|2.1K
|USDCAD
|183
|NZDUSD
|184
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|18K
|NZDCAD
|10K
|AUDNZD
|6.9K
|GBPCHF
|3.3K
|USDCAD
|-383
|NZDUSD
|544
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +625.90 USD
En kötü işlem: -317 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +483.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -359.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 53
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
Fyntura-Live
|0.00 × 33
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.02 × 50
|
OctaFX-Real8
|0.06 × 36
|
ICMarketsSC-Live07
|0.06 × 124
|
OctaFX-Real2
|0.11 × 27
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.16 × 70
|
OctaFX-Real10
|0.25 × 4
|
RoboForex-ECN-2
|0.33 × 6
|
OctaFX-Real7
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.41 × 78
|
Exness-Real16
|0.50 × 948
|
CedarLLC-Real2
|1.50 × 6
|
Exness-Real33
|2.61 × 179
|
ICMarketsSC-Live32
|3.20 × 5
|
TTCM-Live
|4.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
89%
0
0
USD
USD
23K
USD
USD
76
98%
1 017
75%
86%
2.31
11.27
USD
USD
16%
1:50