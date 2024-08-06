시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / The Tornado
Edison Arwi

The Tornado

Edison Arwi
0 리뷰
안정성
90
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 103%
OctaFX-Real9
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 182
이익 거래:
893 (75.54%)
손실 거래:
289 (24.45%)
최고의 거래:
625.90 USD
최악의 거래:
-317.02 USD
총 수익:
23 138.70 USD (126 182 pips)
총 손실:
-9 990.33 USD (79 952 pips)
연속 최대 이익:
30 (483.91 USD)
연속 최대 이익:
1 646.61 USD (19)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
86.29%
최대 입금량:
60.79%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
30.13
롱(주식매수):
578 (48.90%)
숏(주식차입매도):
604 (51.10%)
수익 요인:
2.32
기대수익:
11.12 USD
평균 이익:
25.91 USD
평균 손실:
-34.57 USD
연속 최대 손실:
5 (-359.77 USD)
연속 최대 손실:
-436.41 USD (4)
월별 성장률:
1.94%
연간 예측:
25.31%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
359.77 USD
최대한의:
436.41 USD (1.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.26% (359.77 USD)
자본금별:
16.17% (3 632.82 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 412
NZDCAD 395
AUDNZD 309
GBPCHF 29
USDCAD 21
NZDUSD 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 4.4K
NZDCAD 3.9K
AUDNZD 2.4K
GBPCHF 2.1K
USDCAD 183
NZDUSD 184
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 21K
NZDCAD 14K
AUDNZD 7.9K
GBPCHF 3.3K
USDCAD -383
NZDUSD 544
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +625.90 USD
최악의 거래: -317 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +483.91 USD
연속 최대 손실: -359.77 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Longhorn-Real2
0.00 × 53
Tickmill-Live10
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 4
Tickmill-Live08
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
Fyntura-Live
0.00 × 33
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
OctaFX-Real5
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.02 × 50
OctaFX-Real8
0.06 × 36
ICMarketsSC-Live07
0.06 × 124
OctaFX-Real2
0.11 × 27
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.16 × 70
OctaFX-Real10
0.25 × 4
RoboForex-ECN-2
0.33 × 6
OctaFX-Real7
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.41 × 78
Exness-Real16
0.50 × 948
CedarLLC-Real2
1.50 × 6
Exness-Real33
2.61 × 179
ICMarketsSC-Live32
3.20 × 5
TTCM-Live
4.00 × 1
9 더...
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.