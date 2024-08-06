SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / The Tornado
Edison Arwi

The Tornado

Edison Arwi
0 comentarios
Fiabilidad
89 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 102%
OctaFX-Real9
1:50
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 175
Transacciones Rentables:
888 (75.57%)
Transacciones Irrentables:
287 (24.43%)
Mejor transacción:
625.90 USD
Peor transacción:
-317.02 USD
Beneficio Bruto:
23 028.53 USD (125 411 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 953.84 USD (79 702 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (483.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 646.61 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
86.29%
Carga máxima del depósito:
60.79%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
29.96
Transacciones Largas:
573 (48.77%)
Transacciones Cortas:
602 (51.23%)
Factor de Beneficio:
2.31
Beneficio Esperado:
11.13 USD
Beneficio medio:
25.93 USD
Pérdidas medias:
-34.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-359.77 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-436.41 USD (4)
Crecimiento al mes:
2.42%
Pronóstico anual:
29.42%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
359.77 USD
Máxima:
436.41 USD (1.60%)
Reducción relativa:
De balance:
2.26% (359.77 USD)
De fondos:
16.17% (3 632.82 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 409
NZDCAD 392
AUDNZD 308
GBPCHF 29
USDCAD 21
NZDUSD 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 4.3K
NZDCAD 3.9K
AUDNZD 2.4K
GBPCHF 2.1K
USDCAD 183
NZDUSD 184
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 21K
NZDCAD 13K
AUDNZD 7.8K
GBPCHF 3.3K
USDCAD -383
NZDUSD 544
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +625.90 USD
Peor transacción: -317 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +483.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -359.77 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Longhorn-Real2
0.00 × 53
Tickmill-Live10
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 4
Tickmill-Live08
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
Fyntura-Live
0.00 × 33
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
OctaFX-Real5
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.02 × 50
OctaFX-Real8
0.06 × 36
ICMarketsSC-Live07
0.06 × 124
OctaFX-Real2
0.11 × 27
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.16 × 70
OctaFX-Real10
0.25 × 4
RoboForex-ECN-2
0.33 × 6
OctaFX-Real7
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.41 × 78
Exness-Real16
0.50 × 948
CedarLLC-Real2
1.50 × 6
Exness-Real33
2.61 × 179
ICMarketsSC-Live32
3.20 × 5
TTCM-Live
4.00 × 1
otros 9...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.07 04:17
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.01 05:04
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.12 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.08.27 06:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.13 07:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 07:46
No swaps are charged
2025.07.17 07:46
No swaps are charged
2025.07.15 08:21
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
The Tornado
30 USD al mes
102%
0
0
USD
25K
USD
89
98%
1 175
75%
86%
2.31
11.13
USD
16%
1:50
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.