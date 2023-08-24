- Crescita
Trade:
1 842
Profit Trade:
1 619 (87.89%)
Loss Trade:
223 (12.11%)
Best Trade:
564.38 USD
Worst Trade:
-185.75 USD
Profitto lordo:
20 759.94 USD (129 130 pips)
Perdita lorda:
-9 150.52 USD (83 872 pips)
Vincite massime consecutive:
57 (1 143.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 143.00 USD (57)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
83.03%
Massimo carico di deposito:
15.39%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
19.46
Long Trade:
806 (43.76%)
Short Trade:
1 036 (56.24%)
Fattore di profitto:
2.27
Profitto previsto:
6.30 USD
Profitto medio:
12.82 USD
Perdita media:
-41.03 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-596.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-596.46 USD (5)
Crescita mensile:
3.12%
Previsione annuale:
39.58%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
124.44 USD
Massimale:
596.46 USD (13.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.40% (596.46 USD)
Per equità:
43.76% (3 183.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|711
|NZDCAD
|648
|AUDNZD
|483
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|5K
|NZDCAD
|4.2K
|AUDNZD
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|21K
|NZDCAD
|20K
|AUDNZD
|4.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +564.38 USD
Worst Trade: -186 USD
Vincite massime consecutive: 57
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 143.00 USD
Massima perdita consecutiva: -596.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RadexMarkets-Real 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Demo
|0.21 × 628
Non ci sono recensioni
