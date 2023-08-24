SegnaliSezioni
Zhang Jun Hao

TYLWK

Zhang Jun Hao
0 recensioni
Affidabilità
120 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2023 355%
RadexMarkets-Real 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 842
Profit Trade:
1 619 (87.89%)
Loss Trade:
223 (12.11%)
Best Trade:
564.38 USD
Worst Trade:
-185.75 USD
Profitto lordo:
20 759.94 USD (129 130 pips)
Perdita lorda:
-9 150.52 USD (83 872 pips)
Vincite massime consecutive:
57 (1 143.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 143.00 USD (57)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
83.03%
Massimo carico di deposito:
15.39%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
19.46
Long Trade:
806 (43.76%)
Short Trade:
1 036 (56.24%)
Fattore di profitto:
2.27
Profitto previsto:
6.30 USD
Profitto medio:
12.82 USD
Perdita media:
-41.03 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-596.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-596.46 USD (5)
Crescita mensile:
3.12%
Previsione annuale:
39.58%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
124.44 USD
Massimale:
596.46 USD (13.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.40% (596.46 USD)
Per equità:
43.76% (3 183.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 711
NZDCAD 648
AUDNZD 483
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 5K
NZDCAD 4.2K
AUDNZD 2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 21K
NZDCAD 20K
AUDNZD 4.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +564.38 USD
Worst Trade: -186 USD
Vincite massime consecutive: 57
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 143.00 USD
Massima perdita consecutiva: -596.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RadexMarkets-Real 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Demo
0.21 × 628
Non ci sono recensioni
2025.04.11 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 09:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.05 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 08:05
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.24 05:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 15:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.17 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 23:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 22:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.