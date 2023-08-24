- Wachstum
Trades insgesamt:
2 071
Gewinntrades:
1 829 (88.31%)
Verlusttrades:
242 (11.69%)
Bester Trade:
626.42 USD
Schlechtester Trade:
-185.75 USD
Bruttoprofit:
23 618.55 USD (140 082 pips)
Bruttoverlust:
-10 800.69 USD (93 839 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
57 (1 143.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 143.00 USD (57)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
83.03%
Max deposit load:
15.57%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
19.45
Long-Positionen:
904 (43.65%)
Short-Positionen:
1 167 (56.35%)
Profit-Faktor:
2.19
Mathematische Gewinnerwartung:
6.19 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.91 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-44.63 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-658.96 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-658.96 USD (5)
Wachstum pro Monat :
2.06%
Jahresprognose:
27.48%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
124.44 USD
Maximaler:
658.96 USD (4.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.40% (596.46 USD)
Kapital:
45.94% (3 875.87 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|785
|NZDCAD
|724
|AUDNZD
|562
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|5.4K
|NZDCAD
|4.6K
|AUDNZD
|2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|23K
|NZDCAD
|22K
|AUDNZD
|924
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Bester Trade: +626.42 USD
Schlechtester Trade: -186 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 57
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 143.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -658.96 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RadexMarkets-Real 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
|0.15 × 1101
