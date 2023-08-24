- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 071
盈利交易:
1 829 (88.31%)
亏损交易:
242 (11.69%)
最好交易:
626.42 USD
最差交易:
-185.75 USD
毛利:
23 618.55 USD (140 082 pips)
毛利亏损:
-10 800.69 USD (93 839 pips)
最大连续赢利:
57 (1 143.00 USD)
最大连续盈利:
1 143.00 USD (57)
夏普比率:
0.13
交易活动:
83.03%
最大入金加载:
15.57%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一天
采收率:
19.45
长期交易:
904 (43.65%)
短期交易:
1 167 (56.35%)
利润因子:
2.19
预期回报:
6.19 USD
平均利润:
12.91 USD
平均损失:
-44.63 USD
最大连续失误:
5 (-658.96 USD)
最大连续亏损:
-658.96 USD (5)
每月增长:
2.06%
年度预测:
27.48%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
124.44 USD
最大值:
658.96 USD (4.51%)
相对跌幅:
结余:
8.40% (596.46 USD)
净值:
45.94% (3 875.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|785
|NZDCAD
|724
|AUDNZD
|562
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|5.4K
|NZDCAD
|4.6K
|AUDNZD
|2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|23K
|NZDCAD
|22K
|AUDNZD
|924
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +626.42 USD
最差交易: -186 USD
最大连续赢利: 57
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +1 143.00 USD
最大连续亏损: -658.96 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
424%
0
0
USD
USD
9.1K
USD
USD
134
100%
2 071
88%
83%
2.18
6.19
USD
USD
46%
1:500