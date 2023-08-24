- 成長
トレード:
2 071
利益トレード:
1 829 (88.31%)
損失トレード:
242 (11.69%)
ベストトレード:
626.42 USD
最悪のトレード:
-185.75 USD
総利益:
23 618.55 USD (140 082 pips)
総損失:
-10 800.69 USD (93 839 pips)
最大連続の勝ち:
57 (1 143.00 USD)
最大連続利益:
1 143.00 USD (57)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
83.03%
最大入金額:
15.57%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
19.45
長いトレード:
904 (43.65%)
短いトレード:
1 167 (56.35%)
プロフィットファクター:
2.19
期待されたペイオフ:
6.19 USD
平均利益:
12.91 USD
平均損失:
-44.63 USD
最大連続の負け:
5 (-658.96 USD)
最大連続損失:
-658.96 USD (5)
月間成長:
2.06%
年間予想:
27.48%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
124.44 USD
最大の:
658.96 USD (4.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.40% (596.46 USD)
エクイティによる:
45.94% (3 875.87 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|785
|NZDCAD
|724
|AUDNZD
|562
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|5.4K
|NZDCAD
|4.6K
|AUDNZD
|2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|23K
|NZDCAD
|22K
|AUDNZD
|924
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RadexMarkets-Real 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.15 × 1101
