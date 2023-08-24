- Прирост
Всего трейдов:
2 071
Прибыльных трейдов:
1 829 (88.31%)
Убыточных трейдов:
242 (11.69%)
Лучший трейд:
626.42 USD
Худший трейд:
-185.75 USD
Общая прибыль:
23 618.55 USD (140 082 pips)
Общий убыток:
-10 800.69 USD (93 839 pips)
Макс. серия выигрышей:
57 (1 143.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 143.00 USD (57)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
83.03%
Макс. загрузка депозита:
15.57%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
19.45
Длинных трейдов:
904 (43.65%)
Коротких трейдов:
1 167 (56.35%)
Профит фактор:
2.19
Мат. ожидание:
6.19 USD
Средняя прибыль:
12.91 USD
Средний убыток:
-44.63 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-658.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-658.96 USD (5)
Прирост в месяц:
2.06%
Годовой прогноз:
27.48%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
124.44 USD
Максимальная:
658.96 USD (4.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.40% (596.46 USD)
По эквити:
45.94% (3 875.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|785
|NZDCAD
|724
|AUDNZD
|562
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|5.4K
|NZDCAD
|4.6K
|AUDNZD
|2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|23K
|NZDCAD
|22K
|AUDNZD
|924
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RadexMarkets-Real 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.15 × 1101
