SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TYLWK
Zhang Jun Hao

TYLWK

Zhang Jun Hao
0 inceleme
Güvenilirlik
120 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 355%
RadexMarkets-Real 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 842
Kârla kapanan işlemler:
1 619 (87.89%)
Zararla kapanan işlemler:
223 (12.11%)
En iyi işlem:
564.38 USD
En kötü işlem:
-185.75 USD
Brüt kâr:
20 759.94 USD (129 130 pips)
Brüt zarar:
-9 150.52 USD (83 872 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
57 (1 143.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 143.00 USD (57)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
83.03%
Maks. mevduat yükü:
15.39%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
19.46
Alış işlemleri:
806 (43.76%)
Satış işlemleri:
1 036 (56.24%)
Kâr faktörü:
2.27
Beklenen getiri:
6.30 USD
Ortalama kâr:
12.82 USD
Ortalama zarar:
-41.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-596.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-596.46 USD (5)
Aylık büyüme:
2.99%
Yıllık tahmin:
39.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
124.44 USD
Maksimum:
596.46 USD (13.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.40% (596.46 USD)
Varlığa göre:
43.76% (3 183.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 711
NZDCAD 648
AUDNZD 483
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 5K
NZDCAD 4.2K
AUDNZD 2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 21K
NZDCAD 20K
AUDNZD 4.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +564.38 USD
En kötü işlem: -186 USD
Maksimum ardışık kazanç: 57
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1 143.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -596.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RadexMarkets-Real 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Demo
0.21 × 628
İnceleme yok
2025.04.11 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 09:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.05 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 08:05
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.24 05:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 15:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.17 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 23:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 22:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
