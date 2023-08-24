- Incremento
Total de Trades:
2 071
Transacciones Rentables:
1 829 (88.31%)
Transacciones Irrentables:
242 (11.69%)
Mejor transacción:
626.42 USD
Peor transacción:
-185.75 USD
Beneficio Bruto:
23 618.55 USD (140 082 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 800.69 USD (93 839 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
57 (1 143.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 143.00 USD (57)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
83.03%
Carga máxima del depósito:
15.57%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
19.45
Transacciones Largas:
904 (43.65%)
Transacciones Cortas:
1 167 (56.35%)
Factor de Beneficio:
2.19
Beneficio Esperado:
6.19 USD
Beneficio medio:
12.91 USD
Pérdidas medias:
-44.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-658.96 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-658.96 USD (5)
Crecimiento al mes:
1.99%
Pronóstico anual:
27.48%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
124.44 USD
Máxima:
658.96 USD (4.51%)
Reducción relativa:
De balance:
8.40% (596.46 USD)
De fondos:
45.94% (3 875.87 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|785
|NZDCAD
|724
|AUDNZD
|562
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|5.4K
|NZDCAD
|4.6K
|AUDNZD
|2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|23K
|NZDCAD
|22K
|AUDNZD
|924
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RadexMarkets-Real 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.15 × 1101
