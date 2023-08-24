SeñalesSecciones
Zhang Jun Hao

TYLWK

Zhang Jun Hao
0 comentarios
Fiabilidad
134 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 424%
RadexMarkets-Real 6
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 071
Transacciones Rentables:
1 829 (88.31%)
Transacciones Irrentables:
242 (11.69%)
Mejor transacción:
626.42 USD
Peor transacción:
-185.75 USD
Beneficio Bruto:
23 618.55 USD (140 082 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 800.69 USD (93 839 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
57 (1 143.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 143.00 USD (57)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
83.03%
Carga máxima del depósito:
15.57%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
19.45
Transacciones Largas:
904 (43.65%)
Transacciones Cortas:
1 167 (56.35%)
Factor de Beneficio:
2.19
Beneficio Esperado:
6.19 USD
Beneficio medio:
12.91 USD
Pérdidas medias:
-44.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-658.96 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-658.96 USD (5)
Crecimiento al mes:
1.99%
Pronóstico anual:
27.48%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
124.44 USD
Máxima:
658.96 USD (4.51%)
Reducción relativa:
De balance:
8.40% (596.46 USD)
De fondos:
45.94% (3 875.87 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 785
NZDCAD 724
AUDNZD 562
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 5.4K
NZDCAD 4.6K
AUDNZD 2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 23K
NZDCAD 22K
AUDNZD 924
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +626.42 USD
Peor transacción: -186 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 57
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +1 143.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -658.96 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RadexMarkets-Real 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.15 × 1101
No hay comentarios
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 21:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 09:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.05 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 08:05
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.24 05:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
