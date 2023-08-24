SinaisSeções
Zhang Jun Hao

TYLWK

Zhang Jun Hao
0 comentários
Confiabilidade
134 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 49 USD por mês
crescimento desde 2023 424%
RadexMarkets-Real 6
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 071
Negociações com lucro:
1 829 (88.31%)
Negociações com perda:
242 (11.69%)
Melhor negociação:
626.42 USD
Pior negociação:
-185.75 USD
Lucro bruto:
23 618.55 USD (140 082 pips)
Perda bruta:
-10 800.69 USD (93 839 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
57 (1 143.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 143.00 USD (57)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
83.03%
Depósito máximo carregado:
15.57%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
19.45
Negociações longas:
904 (43.65%)
Negociações curtas:
1 167 (56.35%)
Fator de lucro:
2.19
Valor esperado:
6.19 USD
Lucro médio:
12.91 USD
Perda média:
-44.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-658.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-658.96 USD (5)
Crescimento mensal:
2.06%
Previsão anual:
27.48%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
124.44 USD
Máximo:
658.96 USD (4.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.40% (596.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
45.94% (3 875.87 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 785
NZDCAD 724
AUDNZD 562
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 5.4K
NZDCAD 4.6K
AUDNZD 2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 23K
NZDCAD 22K
AUDNZD 924
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +626.42 USD
Pior negociação: -186 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 57
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +1 143.00 USD
Máxima perda consecutiva: -658.96 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RadexMarkets-Real 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.15 × 1101
Sem comentários
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 21:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 09:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.05 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 08:05
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.24 05:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
