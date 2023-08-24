- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 071
Negociações com lucro:
1 829 (88.31%)
Negociações com perda:
242 (11.69%)
Melhor negociação:
626.42 USD
Pior negociação:
-185.75 USD
Lucro bruto:
23 618.55 USD (140 082 pips)
Perda bruta:
-10 800.69 USD (93 839 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
57 (1 143.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 143.00 USD (57)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
83.03%
Depósito máximo carregado:
15.57%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
19.45
Negociações longas:
904 (43.65%)
Negociações curtas:
1 167 (56.35%)
Fator de lucro:
2.19
Valor esperado:
6.19 USD
Lucro médio:
12.91 USD
Perda média:
-44.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-658.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-658.96 USD (5)
Crescimento mensal:
2.06%
Previsão anual:
27.48%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
124.44 USD
Máximo:
658.96 USD (4.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.40% (596.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
45.94% (3 875.87 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|785
|NZDCAD
|724
|AUDNZD
|562
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|5.4K
|NZDCAD
|4.6K
|AUDNZD
|2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|23K
|NZDCAD
|22K
|AUDNZD
|924
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +626.42 USD
Pior negociação: -186 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 57
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +1 143.00 USD
Máxima perda consecutiva: -658.96 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RadexMarkets-Real 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.15 × 1101
