트레이드:
2 071
이익 거래:
1 829 (88.31%)
손실 거래:
242 (11.69%)
최고의 거래:
626.42 USD
최악의 거래:
-185.75 USD
총 수익:
23 618.55 USD (140 082 pips)
총 손실:
-10 800.69 USD (93 839 pips)
연속 최대 이익:
57 (1 143.00 USD)
연속 최대 이익:
1 143.00 USD (57)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
83.03%
최대 입금량:
15.57%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
19.45
롱(주식매수):
904 (43.65%)
숏(주식차입매도):
1 167 (56.35%)
수익 요인:
2.19
기대수익:
6.19 USD
평균 이익:
12.91 USD
평균 손실:
-44.63 USD
연속 최대 손실:
5 (-658.96 USD)
연속 최대 손실:
-658.96 USD (5)
월별 성장률:
2.06%
연간 예측:
27.48%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
124.44 USD
최대한의:
658.96 USD (4.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.40% (596.46 USD)
자본금별:
45.94% (3 875.87 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|785
|NZDCAD
|724
|AUDNZD
|562
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|5.4K
|NZDCAD
|4.6K
|AUDNZD
|2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|23K
|NZDCAD
|22K
|AUDNZD
|924
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
최고의 거래: +626.42 USD
최악의 거래: -186 USD
연속 최대 이익: 57
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +1 143.00 USD
연속 최대 손실: -658.96 USD
