Il tasso di cambio OILD ha avuto una variazione del 3.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.36 e ad un massimo di 11.81.

Segui le dinamiche di MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. -3x Inverse Leveraged ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.