Valute / OILD
OILD: MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. -3x Inverse Leveraged ETN
11.64 USD 0.44 (3.93%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OILD ha avuto una variazione del 3.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.36 e ad un massimo di 11.81.
Segui le dinamiche di MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. -3x Inverse Leveraged ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
11.36 11.81
Intervallo Annuale
10.88 23.96
- Chiusura Precedente
- 11.20
- Apertura
- 11.37
- Bid
- 11.64
- Ask
- 11.94
- Minimo
- 11.36
- Massimo
- 11.81
- Volume
- 244
- Variazione giornaliera
- 3.93%
- Variazione Mensile
- 4.39%
- Variazione Semestrale
- -10.19%
- Variazione Annuale
- -33.37%
20 settembre, sabato