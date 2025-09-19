Währungen / OILD
OILD: MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. -3x Inverse Leveraged ETN
11.20 USD 0.06 (0.54%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OILD hat sich für heute um 0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.10 bis zu einem Hoch von 11.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. -3x Inverse Leveraged ETN-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
11.10 11.53
Jahresspanne
10.88 23.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.14
- Eröffnung
- 11.21
- Bid
- 11.20
- Ask
- 11.50
- Tief
- 11.10
- Hoch
- 11.53
- Volumen
- 261
- Tagesänderung
- 0.54%
- Monatsänderung
- 0.45%
- 6-Monatsänderung
- -13.58%
- Jahresänderung
- -35.89%
