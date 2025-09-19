KurseKategorien
Währungen / OILD
Zurück zum Aktien

OILD: MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. -3x Inverse Leveraged ETN

11.20 USD 0.06 (0.54%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OILD hat sich für heute um 0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.10 bis zu einem Hoch von 11.53 gehandelt.

Verfolgen Sie die MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. -3x Inverse Leveraged ETN-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
11.10 11.53
Jahresspanne
10.88 23.96
Vorheriger Schlusskurs
11.14
Eröffnung
11.21
Bid
11.20
Ask
11.50
Tief
11.10
Hoch
11.53
Volumen
261
Tagesänderung
0.54%
Monatsänderung
0.45%
6-Monatsänderung
-13.58%
Jahresänderung
-35.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K