Валюты / OILD
OILD: MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. -3x Inverse Leveraged ETN
11.17 USD 0.62 (5.26%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OILD за сегодня изменился на -5.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.12, а максимальная — 11.64.
Следите за динамикой MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. -3x Inverse Leveraged ETN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
11.12 11.64
Годовой диапазон
10.94 23.96
- Предыдущее закрытие
- 11.79
- Open
- 11.64
- Bid
- 11.17
- Ask
- 11.47
- Low
- 11.12
- High
- 11.64
- Объем
- 425
- Дневное изменение
- -5.26%
- Месячное изменение
- 0.18%
- 6-месячное изменение
- -13.81%
- Годовое изменение
- -36.06%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.