- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DFAX: Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF
Il tasso di cambio DFAX ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.25 e ad un massimo di 31.32.
Segui le dinamiche di Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DFAX oggi?
Oggi le azioni Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF sono prezzate a 31.28. Viene scambiato all'interno di 0.10%, la chiusura di ieri è stata 31.25 e il volume degli scambi ha raggiunto 179. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFAX mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF pagano dividendi?
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF è attualmente valutato a 31.28. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 15.64% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFAX.
Come acquistare azioni DFAX?
Puoi acquistare azioni Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF al prezzo attuale di 31.28. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 31.28 o 31.58, mentre 179 e 0.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFAX sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DFAX?
Investire in Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF implica considerare l'intervallo annuale 23.16 - 31.75 e il prezzo attuale 31.28. Molti confrontano 3.75% e 19.39% prima di effettuare ordini su 31.28 o 31.58. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFAX con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF?
Il prezzo massimo di Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF nell'ultimo anno è stato 31.75. All'interno di 23.16 - 31.75, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 31.25 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF?
Il prezzo più basso di Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (DFAX) nel corso dell'anno è stato 23.16. Confrontandolo con gli attuali 31.28 e 23.16 - 31.75 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFAX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFAX?
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 31.25 e 15.64%.
- Chiusura Precedente
- 31.25
- Apertura
- 31.25
- Bid
- 31.28
- Ask
- 31.58
- Minimo
- 31.25
- Massimo
- 31.32
- Volume
- 179
- Variazione giornaliera
- 0.10%
- Variazione Mensile
- 3.75%
- Variazione Semestrale
- 19.39%
- Variazione Annuale
- 15.64%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8