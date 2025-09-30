QuotazioniSezioni
DFAX: Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF

31.28 USD 0.03 (0.10%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DFAX ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.25 e ad un massimo di 31.32.

Segui le dinamiche di Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DFAX oggi?

Oggi le azioni Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF sono prezzate a 31.28. Viene scambiato all'interno di 0.10%, la chiusura di ieri è stata 31.25 e il volume degli scambi ha raggiunto 179. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFAX mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF pagano dividendi?

Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF è attualmente valutato a 31.28. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 15.64% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFAX.

Come acquistare azioni DFAX?

Puoi acquistare azioni Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF al prezzo attuale di 31.28. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 31.28 o 31.58, mentre 179 e 0.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFAX sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DFAX?

Investire in Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF implica considerare l'intervallo annuale 23.16 - 31.75 e il prezzo attuale 31.28. Molti confrontano 3.75% e 19.39% prima di effettuare ordini su 31.28 o 31.58. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFAX con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF?

Il prezzo massimo di Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF nell'ultimo anno è stato 31.75. All'interno di 23.16 - 31.75, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 31.25 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF?

Il prezzo più basso di Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (DFAX) nel corso dell'anno è stato 23.16. Confrontandolo con gli attuali 31.28 e 23.16 - 31.75 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFAX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFAX?

Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 31.25 e 15.64%.

Intervallo Giornaliero
31.25 31.32
Intervallo Annuale
23.16 31.75
Chiusura Precedente
31.25
Apertura
31.25
Bid
31.28
Ask
31.58
Minimo
31.25
Massimo
31.32
Volume
179
Variazione giornaliera
0.10%
Variazione Mensile
3.75%
Variazione Semestrale
19.39%
Variazione Annuale
15.64%
