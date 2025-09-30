- Übersicht
DFAX: Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF
Der Wechselkurs von DFAX hat sich für heute um 0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.25 bis zu einem Hoch von 31.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DFAX heute?
Die Aktie von Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (DFAX) notiert heute bei 31.34. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.29% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 31.25 und das Handelsvolumen erreichte 456. Das Live-Chart von DFAX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DFAX Dividenden?
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF wird derzeit mit 31.34 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 15.86% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DFAX zu verfolgen.
Wie kaufe ich DFAX-Aktien?
Sie können Aktien von Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (DFAX) zum aktuellen Kurs von 31.34 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 31.34 oder 31.64 platziert, während 456 und 0.29% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DFAX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DFAX-Aktien?
Bei einer Investition in Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF müssen die jährliche Spanne 23.16 - 31.75 und der aktuelle Kurs 31.34 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.95% und 19.62%, bevor sie Orders zu 31.34 oder 31.64 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DFAX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF?
Der höchste Kurs von Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (DFAX) im vergangenen Jahr lag bei 31.75. Innerhalb von 23.16 - 31.75 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 31.25 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF?
Der niedrigste Kurs von Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (DFAX) im Laufe des Jahres betrug 23.16. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 31.34 und der Spanne 23.16 - 31.75 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DFAX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DFAX statt?
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 31.25 und 15.86% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.25
- Eröffnung
- 31.25
- Bid
- 31.34
- Ask
- 31.64
- Tief
- 31.25
- Hoch
- 31.35
- Volumen
- 456
- Tagesänderung
- 0.29%
- Monatsänderung
- 3.95%
- 6-Monatsänderung
- 19.62%
- Jahresänderung
- 15.86%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8