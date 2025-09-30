KotasyonBölümler
Dövizler / DFAX
DFAX: Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF

31.38 USD 0.13 (0.42%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DFAX fiyatı bugün 0.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 31.25 ve Yüksek fiyatı olarak 31.39 aralığında işlem gördü.

Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

What is DFAX stock price today?

Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF stock is priced at 31.38 today. It trades within 0.42%, yesterday's close was 31.25, and trading volume reached 538. The live price chart of DFAX shows these updates.

Does Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF stock pay dividends?

Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF is currently valued at 31.38. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 16.01% and USD. View the chart live to track DFAX movements.

How to buy DFAX stock?

You can buy Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF shares at the current price of 31.38. Orders are usually placed near 31.38 or 31.68, while 538 and 0.42% show market activity. Follow DFAX updates on the live chart today.

How to invest into DFAX stock?

Investing in Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF involves considering the yearly range 23.16 - 31.75 and current price 31.38. Many compare 4.08% and 19.77% before placing orders at 31.38 or 31.68. Explore the DFAX price chart live with daily changes.

What are Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF stock highest prices?

The highest price of Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF in the past year was 31.75. Within 23.16 - 31.75, the stock fluctuated notably, and comparing with 31.25 helps spot resistance levels. Track Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF performance using the live chart.

What are Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF stock lowest prices?

The lowest price of Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (DFAX) over the year was 23.16. Comparing it with the current 31.38 and 23.16 - 31.75 shows potential long-term entry points. Watch DFAX moves on the chart live for more details.

When did DFAX stock split?

Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 31.25, and 16.01% after corporate actions.

Günlük aralık
31.25 31.39
Yıllık aralık
23.16 31.75
Önceki kapanış
31.25
Açılış
31.25
Satış
31.38
Alış
31.68
Düşük
31.25
Yüksek
31.39
Hacim
538
Günlük değişim
0.42%
Aylık değişim
4.08%
6 aylık değişim
19.77%
Yıllık değişim
16.01%
30 Eylül, Salı
10:00
USD
Fed Başkanı Jefferson'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
13:00
USD
S&P/CS HPI Kompozit-20 y/y
Açıklanan
1.8%
Beklenti
1.7%
Önceki
2.1%
13:00
USD
S&P/CS HPI Kompozit-20 (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) m/m
Açıklanan
-0.3%
Beklenti
-0.4%
Önceki
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago İş Barometresi
Açıklanan
Beklenti
45.8
Önceki
41.5
14:00
USD
JOLTS İş Olanakları
Açıklanan
Beklenti
7.326 M
Önceki
7.181 M
14:00
USD
CB Tüketici Güven Endeksi
Açıklanan
94.2
Beklenti
100.7
Önceki
97.8