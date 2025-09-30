- Aperçu
DFAX: Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF
Le taux de change de DFAX a changé de 0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.25 et à un maximum de 31.32.
Suivez la dynamique Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DFAX aujourd'hui ?
L'action Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF est cotée à 31.28 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.10%, a clôturé hier à 31.25 et son volume d'échange a atteint 179. Le graphique en temps réel du cours de DFAX présente ces mises à jour.
L'action Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF verse-t-elle des dividendes ?
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF est actuellement valorisé à 31.28. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 15.64% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFAX.
Comment acheter des actions DFAX ?
Vous pouvez acheter des actions Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF au cours actuel de 31.28. Les ordres sont généralement placés à proximité de 31.28 ou de 31.58, le 179 et le 0.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFAX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DFAX ?
Investir dans Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.16 - 31.75 et le prix actuel 31.28. Beaucoup comparent 3.75% et 19.39% avant de passer des ordres à 31.28 ou 31.58. Consultez le graphique du cours de DFAX en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF ?
Le cours le plus élevé de Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF l'année dernière était 31.75. Au cours de 23.16 - 31.75, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 31.25 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF ?
Le cours le plus bas de Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (DFAX) sur l'année a été 23.16. Sa comparaison avec 31.28 et 23.16 - 31.75 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFAX sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DFAX a-t-elle été divisée ?
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 31.25 et 15.64% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 31.25
- Ouverture
- 31.25
- Bid
- 31.28
- Ask
- 31.58
- Plus Bas
- 31.25
- Plus Haut
- 31.32
- Volume
- 179
- Changement quotidien
- 0.10%
- Changement Mensuel
- 3.75%
- Changement à 6 Mois
- 19.39%
- Changement Annuel
- 15.64%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8