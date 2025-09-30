Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFの現在の価格は31.33です。配当方針は会社によりますが、投資家は15.82%やUSDにも注目します。DFAXの動きはライブチャートで確認できます。

Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFの株の最低値は？

Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF(DFAX)の年間最安値は23.16でした。現在の31.33や23.16 - 31.75と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFAXの動きはライブチャートで確認できます。