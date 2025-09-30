- 概要
DFAX: Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF
DFAXの今日の為替レートは、0.26%変化しました。日中、通貨は1あたり31.25の安値と31.34の高値で取引されました。
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DFAX株の現在の価格は？
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFの株価は本日31.33です。0.26%内で取引され、前日の終値は31.25、取引量は292に達しました。DFAXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFの株は配当を出しますか？
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFの現在の価格は31.33です。配当方針は会社によりますが、投資家は15.82%やUSDにも注目します。DFAXの動きはライブチャートで確認できます。
DFAX株を買う方法は？
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFの株は現在31.33で購入可能です。注文は通常31.33または31.63付近で行われ、292や0.26%が市場の動きを示します。DFAXの最新情報はライブチャートで確認できます。
DFAX株に投資する方法は？
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFへの投資では、年間の値幅23.16 - 31.75と現在の31.33を考慮します。注文は多くの場合31.33や31.63で行われる前に、3.91%や19.58%と比較されます。DFAXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFの株の最高値は？
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFの過去1年の最高値は31.75でした。23.16 - 31.75内で株価は大きく変動し、31.25と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFの株の最低値は？
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF(DFAX)の年間最安値は23.16でした。現在の31.33や23.16 - 31.75と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFAXの動きはライブチャートで確認できます。
DFAXの株式分割はいつ行われましたか？
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、31.25、15.82%に企業行動後の影響として反映されます。
