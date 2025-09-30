- Panorámica
DFAX: Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF
El tipo de cambio de DFAX de hoy ha cambiado un 0.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 31.25, mientras que el máximo ha alcanzado 31.34.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DFAX hoy?
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (DFAX) se evalúa hoy en 31.33. El instrumento se negocia dentro de 0.26%; el cierre de ayer ha sido 31.25 y el volumen comercial ha alcanzado 292. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DFAX en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF?
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF se evalúa actualmente en 31.33. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 15.82% y USD. Monitoree los movimientos de DFAX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DFAX?
Puede comprar acciones de Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (DFAX) al precio actual de 31.33. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 31.33 o 31.63, mientras que 292 y 0.26% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DFAX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DFAX?
Invertir en Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF implica tener en cuenta el rango anual 23.16 - 31.75 y el precio actual 31.33. Muchos comparan 3.91% y 19.58% antes de colocar órdenes en 31.33 o 31.63. Estudie los cambios diarios de precios de DFAX en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF?
El precio más alto de Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (DFAX) en el último año ha sido 31.75. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.16 - 31.75, una comparación con 31.25 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF?
El precio más bajo de Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (DFAX) para el año ha sido 23.16. La comparación con los actuales 31.33 y 23.16 - 31.75 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DFAX en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DFAX?
En el pasado, Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 31.25 y 15.82% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 31.25
- Open
- 31.25
- Bid
- 31.33
- Ask
- 31.63
- Low
- 31.25
- High
- 31.34
- Volumen
- 292
- Cambio diario
- 0.26%
- Cambio mensual
- 3.91%
- Cambio a 6 meses
- 19.58%
- Cambio anual
- 15.82%
