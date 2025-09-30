- Visão do mercado
DFAX: Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF
A taxa do DFAX para hoje mudou para 0.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.25 e o mais alto foi 31.35.
Veja a dinâmica do par de moedas Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DFAX hoje?
Hoje Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (DFAX) está avaliado em 31.34. O instrumento é negociado dentro de 0.29%, o fechamento de ontem foi 31.25, e o volume de negociação atingiu 456. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DFAX em tempo real.
As ações de Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF pagam dividendos?
Atualmente Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF está avaliado em 31.34. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 15.86% e USD. Monitore os movimentos de DFAX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DFAX?
Você pode comprar ações de Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (DFAX) pelo preço atual 31.34. Ordens geralmente são executadas perto de 31.34 ou 31.64, enquanto 456 e 0.29% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DFAX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DFAX?
Investir em Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF envolve considerar a faixa anual 23.16 - 31.75 e o preço atual 31.34. Muitos comparam 3.95% e 19.62% antes de enviar ordens em 31.34 ou 31.64. Estude as mudanças diárias de preço de DFAX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF?
O maior preço de Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (DFAX) no último ano foi 31.75. As ações oscilaram bastante dentro de 23.16 - 31.75, e a comparação com 31.25 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF?
O menor preço de Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (DFAX) no ano foi 23.16. A comparação com o preço atual 31.34 e 23.16 - 31.75 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DFAX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DFAX?
No passado Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 31.25 e 15.86% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 31.25
- Open
- 31.25
- Bid
- 31.34
- Ask
- 31.64
- Low
- 31.25
- High
- 31.35
- Volume
- 456
- Mudança diária
- 0.29%
- Mudança mensal
- 3.95%
- Mudança de 6 meses
- 19.62%
- Mudança anual
- 15.86%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8