DFAX: Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF

31.33 USD 0.08 (0.26%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DFAX汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点31.25和高点31.34进行交易。

关注Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DFAX股票今天的价格是多少？

Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF股票今天的定价为31.33。它在0.26%范围内交易，昨天的收盘价为31.25，交易量达到292。DFAX的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF股票是否支付股息？

Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF目前的价值为31.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.82%和USD。实时查看图表以跟踪DFAX走势。

如何购买DFAX股票？

您可以以31.33的当前价格购买Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF股票。订单通常设置在31.33或31.63附近，而292和0.26%显示市场活动。立即关注DFAX的实时图表更新。

如何投资DFAX股票？

投资Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF需要考虑年度范围23.16 - 31.75和当前价格31.33。许多人在以31.33或31.63下订单之前，会比较3.91%和。实时查看DFAX价格图表，了解每日变化。

Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF的最高价格是31.75。在23.16 - 31.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF的绩效。

Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF股票的最低价格是多少？

Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF（DFAX）的最低价格为23.16。将其与当前的31.33和23.16 - 31.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFAX股票是什么时候拆分的？

Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.25和15.82%中可见。

日范围
31.25 31.34
年范围
23.16 31.75
前一天收盘价
31.25
开盘价
31.25
卖价
31.33
买价
31.63
最低价
31.25
最高价
31.34
交易量
292
日变化
0.26%
月变化
3.91%
6个月变化
19.58%
年变化
15.82%
