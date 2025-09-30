DFAX股票今天的价格是多少？ Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF股票今天的定价为31.33。它在0.26%范围内交易，昨天的收盘价为31.25，交易量达到292。DFAX的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF股票是否支付股息？ Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF目前的价值为31.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.82%和USD。实时查看图表以跟踪DFAX走势。

如何购买DFAX股票？ 您可以以31.33的当前价格购买Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF股票。订单通常设置在31.33或31.63附近，而292和0.26%显示市场活动。立即关注DFAX的实时图表更新。

如何投资DFAX股票？ 投资Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF需要考虑年度范围23.16 - 31.75和当前价格31.33。许多人在以31.33或31.63下订单之前，会比较3.91%和。实时查看DFAX价格图表，了解每日变化。

Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF的最高价格是31.75。在23.16 - 31.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF的绩效。

Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF股票的最低价格是多少？ Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF（DFAX）的最低价格为23.16。将其与当前的31.33和23.16 - 31.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。