DFAX: Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF
今日DFAX汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点31.25和高点31.34进行交易。
关注Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DFAX股票今天的价格是多少？
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF股票今天的定价为31.33。它在0.26%范围内交易，昨天的收盘价为31.25，交易量达到292。DFAX的实时价格图表显示了这些更新。
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF股票是否支付股息？
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF目前的价值为31.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.82%和USD。实时查看图表以跟踪DFAX走势。
如何购买DFAX股票？
您可以以31.33的当前价格购买Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF股票。订单通常设置在31.33或31.63附近，而292和0.26%显示市场活动。立即关注DFAX的实时图表更新。
如何投资DFAX股票？
投资Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF需要考虑年度范围23.16 - 31.75和当前价格31.33。许多人在以31.33或31.63下订单之前，会比较3.91%和。实时查看DFAX价格图表，了解每日变化。
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF的最高价格是31.75。在23.16 - 31.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF的绩效。
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF股票的最低价格是多少？
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF（DFAX）的最低价格为23.16。将其与当前的31.33和23.16 - 31.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DFAX股票是什么时候拆分的？
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.25和15.82%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.25
- 开盘价
- 31.25
- 卖价
- 31.33
- 买价
- 31.63
- 最低价
- 31.25
- 最高价
- 31.34
- 交易量
- 292
- 日变化
- 0.26%
- 月变化
- 3.91%
- 6个月变化
- 19.58%
- 年变化
- 15.82%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8