DFAX: Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF

31.28 USD 0.03 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DFAX за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.25, а максимальная — 31.32.

Следите за динамикой Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DFAX сегодня?

Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (DFAX) сегодня оценивается на уровне 31.28. Инструмент торгуется в пределах 0.10%, вчерашнее закрытие составило 31.25, а торговый объем достиг 179. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFAX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF?

Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF в настоящее время оценивается в 31.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.64% и USD. Отслеживайте движения DFAX на графике в реальном времени.

Как купить акции DFAX?

Вы можете купить акции Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (DFAX) по текущей цене 31.28. Ордера обычно размещаются около 31.28 или 31.58, тогда как 179 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFAX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DFAX?

Инвестирование в Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF предполагает учет годового диапазона 23.16 - 31.75 и текущей цены 31.28. Многие сравнивают 3.75% и 19.39% перед размещением ордеров на 31.28 или 31.58. Изучайте ежедневные изменения цены DFAX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF?

Самая высокая цена Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (DFAX) за последний год составила 31.75. Акции заметно колебались в пределах 23.16 - 31.75, сравнение с 31.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF?

Самая низкая цена Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (DFAX) за год составила 23.16. Сравнение с текущими 31.28 и 23.16 - 31.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFAX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DFAX?

В прошлом Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.25 и 15.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.25 31.32
Годовой диапазон
23.16 31.75
Предыдущее закрытие
31.25
Open
31.25
Bid
31.28
Ask
31.58
Low
31.25
High
31.32
Объем
179
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
3.75%
6-месячное изменение
19.39%
Годовое изменение
15.64%
