DFAX: Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF
Курс DFAX за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.25, а максимальная — 31.32.
Следите за динамикой Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DFAX сегодня?
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (DFAX) сегодня оценивается на уровне 31.28. Инструмент торгуется в пределах 0.10%, вчерашнее закрытие составило 31.25, а торговый объем достиг 179. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFAX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF?
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF в настоящее время оценивается в 31.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.64% и USD. Отслеживайте движения DFAX на графике в реальном времени.
Как купить акции DFAX?
Вы можете купить акции Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (DFAX) по текущей цене 31.28. Ордера обычно размещаются около 31.28 или 31.58, тогда как 179 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFAX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DFAX?
Инвестирование в Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF предполагает учет годового диапазона 23.16 - 31.75 и текущей цены 31.28. Многие сравнивают 3.75% и 19.39% перед размещением ордеров на 31.28 или 31.58. Изучайте ежедневные изменения цены DFAX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF?
Самая высокая цена Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (DFAX) за последний год составила 31.75. Акции заметно колебались в пределах 23.16 - 31.75, сравнение с 31.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF?
Самая низкая цена Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (DFAX) за год составила 23.16. Сравнение с текущими 31.28 и 23.16 - 31.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFAX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DFAX?
В прошлом Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.25 и 15.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.25
- Open
- 31.25
- Bid
- 31.28
- Ask
- 31.58
- Low
- 31.25
- High
- 31.32
- Объем
- 179
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 3.75%
- 6-месячное изменение
- 19.39%
- Годовое изменение
- 15.64%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8