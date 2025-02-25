Valute / BKAG
BKAG: BNY Mellon Core Bond ETF
42.63 USD 0.02 (0.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BKAG ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.55 e ad un massimo di 42.63.
Segui le dinamiche di BNY Mellon Core Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
42.55 42.63
Intervallo Annuale
40.74 43.23
- Chiusura Precedente
- 42.61
- Apertura
- 42.63
- Bid
- 42.63
- Ask
- 42.93
- Minimo
- 42.55
- Massimo
- 42.63
- Volume
- 102
- Variazione giornaliera
- 0.05%
- Variazione Mensile
- 1.62%
- Variazione Semestrale
- 1.21%
- Variazione Annuale
- -1.37%
21 settembre, domenica