QuotazioniSezioni
Valute / BKAG
Tornare a Azioni

BKAG: BNY Mellon Core Bond ETF

42.63 USD 0.02 (0.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BKAG ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.55 e ad un massimo di 42.63.

Segui le dinamiche di BNY Mellon Core Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BKAG News

Intervallo Giornaliero
42.55 42.63
Intervallo Annuale
40.74 43.23
Chiusura Precedente
42.61
Apertura
42.63
Bid
42.63
Ask
42.93
Minimo
42.55
Massimo
42.63
Volume
102
Variazione giornaliera
0.05%
Variazione Mensile
1.62%
Variazione Semestrale
1.21%
Variazione Annuale
-1.37%
21 settembre, domenica