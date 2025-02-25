Devises / BKAG
BKAG: BNY Mellon Core Bond ETF
42.63 USD 0.02 (0.05%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BKAG a changé de 0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 42.55 et à un maximum de 42.63.
Suivez la dynamique BNY Mellon Core Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
42.55 42.63
Range Annuel
40.74 43.23
- Clôture Précédente
- 42.61
- Ouverture
- 42.63
- Bid
- 42.63
- Ask
- 42.93
- Plus Bas
- 42.55
- Plus Haut
- 42.63
- Volume
- 102
- Changement quotidien
- 0.05%
- Changement Mensuel
- 1.62%
- Changement à 6 Mois
- 1.21%
- Changement Annuel
- -1.37%
20 septembre, samedi