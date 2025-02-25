通貨 / BKAG
BKAG: BNY Mellon Core Bond ETF
42.61 USD 0.12 (0.28%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BKAGの今日の為替レートは、-0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり42.56の安値と42.66の高値で取引されました。
BNY Mellon Core Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
42.56 42.66
1年のレンジ
40.74 43.23
- 以前の終値
- 42.73
- 始値
- 42.61
- 買値
- 42.61
- 買値
- 42.91
- 安値
- 42.56
- 高値
- 42.66
- 出来高
- 185
- 1日の変化
- -0.28%
- 1ヶ月の変化
- 1.57%
- 6ヶ月の変化
- 1.16%
- 1年の変化
- -1.41%
