BKAG: BNY Mellon Core Bond ETF
42.61 USD 0.12 (0.28%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BKAG para hoje mudou para -0.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 42.56 e o mais alto foi 42.66.
Veja a dinâmica do par de moedas BNY Mellon Core Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BKAG Notícias
Faixa diária
42.56 42.66
Faixa anual
40.74 43.23
- Fechamento anterior
- 42.73
- Open
- 42.61
- Bid
- 42.61
- Ask
- 42.91
- Low
- 42.56
- High
- 42.66
- Volume
- 185
- Mudança diária
- -0.28%
- Mudança mensal
- 1.57%
- Mudança de 6 meses
- 1.16%
- Mudança anual
- -1.41%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh