Smart Step Trailing MT5

🔵 Questo strumento di gestione segue il prezzo in modo autonomo e intelligente, a distanza controllata

Sistema automatico di trailing a step che protegge il trade lasciando respirare il mercato

🔹 DESCRIZIONE BREVE 

Smart Step Trailing MT5 protegge i tuoi trade seguendo il prezzo a distanza controllata, assorbendo i normali ritracciamenti invece di inseguire ogni singolo movimento.

Niente chiusure premature. Solo gestione intelligente dello Stop Loss.

🚀 Perché è stato creato Smart Step Trailing MT5


La maggior parte dei trailing stop tradizionali su MT5 presenta lo stesso problema strutturale:


seguono il prezzo in modo lineare, punto per punto.


In pratica:

ogni movimento favorevole trascina immediatamente lo Stop Loss

basta un piccolo ritracciamento

il trade viene chiuso troppo presto

i trend vengono interrotti prima di svilupparsi davvero


Smart Step Trailing MT5 nasce per fare l’opposto:

seguire il prezzo a distanza controllata, permettendo al mercato di respirare.

🧠 Come funziona (logica basata sull’entry)


Smart Step Trailing MT5 utilizza una logica basata sull’entry, non sull’inseguimento continuo del prezzo.


Il funzionamento è il seguente:


attende che il trade raggiunga una distanza di profitto predefinita

sposta lo Stop Loss esattamente al prezzo di ingresso (Break Even)

da quel momento in poi, lo Stop Loss avanza a step, solo quando il mercato conferma


👉 Il prezzo non viene seguito tick per tick, ma all’interno di una struttura controllata.

🔍 Differenza rispetto al trailing stop classico


Il trailing stop classico:

segue il prezzo in modo lineare

aggiorna lo Stop Loss punto per punto

si avvicina costantemente al prezzo corrente


Risultato:

ogni breve accelerazione trascina lo Stop Loss troppo vicino, aumentando il rischio di chiusure premature.


Smart Step Trailing MT5 invece:

assorbe i normali ritracciamenti

non stringe lo Stop Loss in modo aggressivo

lascia sviluppare il trend

chiude il trade solo quando il movimento è realmente esaurito


👉 Protezione del capitale senza soffocare il trade.

🔧 Cosa fa questo strumento

Gestisce esclusivamente lo Stop Loss

Break Even automatico basato sull’entry

Trailing stop a step

Segue il prezzo a distanza controllata

Funzionamento completamente automatico

Cosa NON fa questo strumento

❌ Non apre operazioni

❌ Non imposta Take Profit

❌ Non modifica la tua strategia di ingresso


👉 Decidi tu quando entrare.

👉 Smart Step Trailing MT5 decide come proteggere il trade.

🛠 Stop Loss iniziale sempre rispettato


Puoi impostare qualsiasi Stop Loss iniziale.


Lo strumento:

non lo sposta

non lo stringe

non interferisce


fino a quando il trade non raggiunge il Break Even.

▶️ Utilizzo pratico


Collega Smart Step Trailing MT5 al grafico e lascia che gestisca automaticamente lo Stop Loss di ogni trade che entra in profitto e raggiunge il Break Even.


Se sono presenti più operazioni sullo stesso simbolo, la gestione avviene senza conflitti.

🌍 Mercati supportati


Funziona su tutti i mercati disponibili su MT5, incluse le criptovalute:

Forex

Oro e Metalli

Indici

Criptovalute


Cambiano solo i parametri Offset e Step.

La logica resta identica.

⚙️ Gestione multi-grafico


È sufficiente allegare Smart Step Trailing MT5 a ogni grafico che si desidera gestire.


Ogni istanza lavora in modo indipendente esclusivamente sul proprio simbolo.

⚠️ Avvertenza sul rischio


Smart Step Trailing MT5 è uno strumento di gestione del rischio, non un sistema di trading.

Il trading comporta rischi e nessun profitto è garantito.

Nota finale


Dimentica i trailing stop che inseguono il prezzo.

Dimentica le chiusure premature.


Smart Step Trailing MT5 segue il prezzo a distanza controllata.

Gestisce solo lo Stop Loss.

Tu apri i trade — lui li protegge in modo intelligente.

🔹 FAQ 


D: Questa utility apre operazioni?

R: No. Gestisce esclusivamente lo Stop Loss su posizioni già aperte.


D: Posso usarla con il trading manuale?

R: Sì. È progettata per funzionare perfettamente con operazioni manuali.


D: Funziona anche sulle criptovalute?

R: Sì. Funziona su tutti i simboli MT5. È sufficiente adattare i parametri alla volatilità del mercato.


D: Utilizza Take Profit?

R: No. Gestisce solo lo Stop Loss.


D: Posso impostare il mio Stop Loss iniziale?

R: Sì. Lo Stop Loss iniziale viene sempre rispettato fino all’attivazione del Break Even.


