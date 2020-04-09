Smart Step Trailing MT5
- Enrico De Val
Smart Step Trailing MT5
⸻
🔵 Questo strumento di gestione segue il prezzo in modo autonomo e intelligente, a distanza controllata
Sistema automatico di trailing a step che protegge il trade lasciando respirare il mercato
⸻
🔹 DESCRIZIONE BREVE
Smart Step Trailing MT5 protegge i tuoi trade seguendo il prezzo a distanza controllata, assorbendo i normali ritracciamenti invece di inseguire ogni singolo movimento.
Niente chiusure premature. Solo gestione intelligente dello Stop Loss.
⸻
🚀 Perché è stato creato Smart Step Trailing MT5
La maggior parte dei trailing stop tradizionali su MT5 presenta lo stesso problema strutturale:
seguono il prezzo in modo lineare, punto per punto.
In pratica:
• ogni movimento favorevole trascina immediatamente lo Stop Loss
• basta un piccolo ritracciamento
• il trade viene chiuso troppo presto
• i trend vengono interrotti prima di svilupparsi davvero
Smart Step Trailing MT5 nasce per fare l’opposto:
seguire il prezzo a distanza controllata, permettendo al mercato di respirare.
⸻
🧠 Come funziona (logica basata sull’entry)
Smart Step Trailing MT5 utilizza una logica basata sull’entry, non sull’inseguimento continuo del prezzo.
Il funzionamento è il seguente:
✔ attende che il trade raggiunga una distanza di profitto predefinita
✔ sposta lo Stop Loss esattamente al prezzo di ingresso (Break Even)
✔ da quel momento in poi, lo Stop Loss avanza a step, solo quando il mercato conferma
👉 Il prezzo non viene seguito tick per tick, ma all’interno di una struttura controllata.
⸻
🔍 Differenza rispetto al trailing stop classico
Il trailing stop classico:
• segue il prezzo in modo lineare
• aggiorna lo Stop Loss punto per punto
• si avvicina costantemente al prezzo corrente
Risultato:
ogni breve accelerazione trascina lo Stop Loss troppo vicino, aumentando il rischio di chiusure premature.
Smart Step Trailing MT5 invece:
✔ assorbe i normali ritracciamenti
✔ non stringe lo Stop Loss in modo aggressivo
✔ lascia sviluppare il trend
✔ chiude il trade solo quando il movimento è realmente esaurito
👉 Protezione del capitale senza soffocare il trade.
⸻
🔧 Cosa fa questo strumento
• Gestisce esclusivamente lo Stop Loss
• Break Even automatico basato sull’entry
• Trailing stop a step
• Segue il prezzo a distanza controllata
• Funzionamento completamente automatico
⸻
❌ Cosa NON fa questo strumento
• ❌ Non apre operazioni
• ❌ Non imposta Take Profit
• ❌ Non modifica la tua strategia di ingresso
👉 Decidi tu quando entrare.
👉 Smart Step Trailing MT5 decide come proteggere il trade.
⸻
🛠 Stop Loss iniziale sempre rispettato
Puoi impostare qualsiasi Stop Loss iniziale.
Lo strumento:
• non lo sposta
• non lo stringe
• non interferisce
fino a quando il trade non raggiunge il Break Even.
⸻
▶️ Utilizzo pratico
Collega Smart Step Trailing MT5 al grafico e lascia che gestisca automaticamente lo Stop Loss di ogni trade che entra in profitto e raggiunge il Break Even.
Se sono presenti più operazioni sullo stesso simbolo, la gestione avviene senza conflitti.
⸻
🌍 Mercati supportati
Funziona su tutti i mercati disponibili su MT5, incluse le criptovalute:
• Forex
• Oro e Metalli
• Indici
• Criptovalute
Cambiano solo i parametri Offset e Step.
La logica resta identica.
⸻
⚙️ Gestione multi-grafico
È sufficiente allegare Smart Step Trailing MT5 a ogni grafico che si desidera gestire.
Ogni istanza lavora in modo indipendente esclusivamente sul proprio simbolo.
⸻
⚠️ Avvertenza sul rischio
Smart Step Trailing MT5 è uno strumento di gestione del rischio, non un sistema di trading.
Il trading comporta rischi e nessun profitto è garantito.
⸻
⭐ Nota finale
Dimentica i trailing stop che inseguono il prezzo.
Dimentica le chiusure premature.
Smart Step Trailing MT5 segue il prezzo a distanza controllata.
Gestisce solo lo Stop Loss.
Tu apri i trade — lui li protegge in modo intelligente.
⸻
🔹 FAQ
D: Questa utility apre operazioni?
R: No. Gestisce esclusivamente lo Stop Loss su posizioni già aperte.
D: Posso usarla con il trading manuale?
R: Sì. È progettata per funzionare perfettamente con operazioni manuali.
D: Funziona anche sulle criptovalute?
R: Sì. Funziona su tutti i simboli MT5. È sufficiente adattare i parametri alla volatilità del mercato.
D: Utilizza Take Profit?
R: No. Gestisce solo lo Stop Loss.
D: Posso impostare il mio Stop Loss iniziale?
R: Sì. Lo Stop Loss iniziale viene sempre rispettato fino all’attivazione del Break Even.