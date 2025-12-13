Forex Vitals Market Hours (MT5) — Box Range di Sessione + Dashboard Sessioni Live (GRATIS)

Il trading sul Forex è molto diverso a seconda di quando fai trading. Questo indicatore lo rende visibile tracciando direttamente sul grafico i box del range Massimo/Minimo (High/Low) delle 4 sessioni principali — Sydney, Tokyo, Londra, New York — così puoi vedere subito dove si è formato il range di ogni sessione e come si è comportato il prezzo durante le sovrapposizioni.

Cosa ottieni

Box range di sessione codificati a colori (High/Low per ogni sessione)

Opzione box riempiti oppure stile pulito solo contorno

Marker verticali all’apertura della sessione (ottimi per individuare cambi di momentum all’open)

Dashboard live sul grafico che mostra la sessione attiva (e le sovrapposizioni come Londra/NY )

Orari con gestione DST (ora legale) (Londra / New York / Sydney)

Allineamento intelligente con l’orario del broker (calcola automaticamente l’offset per allineare correttamente le sessioni)

Orari di sessione usati (ora locale)

Londra: 08:00–17:00 (con DST)

New York: 08:00–17:00 (con DST)

Sydney: 07:00–16:00 (con DST)

Tokyo: 09:00–18:00

Timeframe

Progettato per grafici intraday (M1–H1). (I box/le verticali di sessione sono volutamente limitati ai timeframe intraday per chiarezza e prestazioni.)

Input (Parametri)