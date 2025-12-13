Market Hours MT5

Forex Vitals Market Hours (MT5) — Box Range di Sessione + Dashboard Sessioni Live (GRATIS)

Il trading sul Forex è molto diverso a seconda di quando fai trading. Questo indicatore lo rende visibile tracciando direttamente sul grafico i box del range Massimo/Minimo (High/Low) delle 4 sessioni principali — Sydney, Tokyo, Londra, New York — così puoi vedere subito dove si è formato il range di ogni sessione e come si è comportato il prezzo durante le sovrapposizioni.

Cosa ottieni

  • Box range di sessione codificati a colori (High/Low per ogni sessione)

  • Opzione box riempiti oppure stile pulito solo contorno

  • Marker verticali all’apertura della sessione (ottimi per individuare cambi di momentum all’open)

  • Dashboard live sul grafico che mostra la sessione attiva (e le sovrapposizioni come Londra/NY)

  • Orari con gestione DST (ora legale) (Londra / New York / Sydney)

  • Allineamento intelligente con l’orario del broker (calcola automaticamente l’offset per allineare correttamente le sessioni)

Orari di sessione usati (ora locale)

  • Londra: 08:00–17:00 (con DST)

  • New York: 08:00–17:00 (con DST)

  • Sydney: 07:00–16:00 (con DST)

  • Tokyo: 09:00–18:00

Timeframe

Progettato per grafici intraday (M1–H1). (I box/le verticali di sessione sono volutamente limitati ai timeframe intraday per chiarezza e prestazioni.)

Input (Parametri)

  • Draw_Session_Boxes — mostra/nasconde i box High/Low delle sessioni

  • Fill_Session_Boxes — sfondo riempito (true) o solo contorno (false)

  • Box_Line_Width — spessore del bordo

  • Show_Verticals — disegna una linea verticale all’apertura di ogni sessione

  • London_Color / NewYork_Color / Sydney_Color / Tokyo_Color / LonNY_Color / TokLon_Color / SydTok_Color — personalizza i colori delle sessioni


