Market Hours MT5
- Indicatori
- Frederick Langemark
- Versione: 1.0
Forex Vitals Market Hours (MT5) — Box Range di Sessione + Dashboard Sessioni Live (GRATIS)
Il trading sul Forex è molto diverso a seconda di quando fai trading. Questo indicatore lo rende visibile tracciando direttamente sul grafico i box del range Massimo/Minimo (High/Low) delle 4 sessioni principali — Sydney, Tokyo, Londra, New York — così puoi vedere subito dove si è formato il range di ogni sessione e come si è comportato il prezzo durante le sovrapposizioni.
Cosa ottieni
-
Box range di sessione codificati a colori (High/Low per ogni sessione)
-
Opzione box riempiti oppure stile pulito solo contorno
-
Marker verticali all’apertura della sessione (ottimi per individuare cambi di momentum all’open)
-
Dashboard live sul grafico che mostra la sessione attiva (e le sovrapposizioni come Londra/NY)
-
Orari con gestione DST (ora legale) (Londra / New York / Sydney)
-
Allineamento intelligente con l’orario del broker (calcola automaticamente l’offset per allineare correttamente le sessioni)
-
Orari di sessione usati (ora locale)
-
Londra: 08:00–17:00 (con DST)
-
New York: 08:00–17:00 (con DST)
-
Sydney: 07:00–16:00 (con DST)
-
Tokyo: 09:00–18:00
Timeframe
Progettato per grafici intraday (M1–H1). (I box/le verticali di sessione sono volutamente limitati ai timeframe intraday per chiarezza e prestazioni.)
Input (Parametri)
-
Draw_Session_Boxes — mostra/nasconde i box High/Low delle sessioni
-
Fill_Session_Boxes — sfondo riempito (true) o solo contorno (false)
-
Box_Line_Width — spessore del bordo
-
Show_Verticals — disegna una linea verticale all’apertura di ogni sessione
-
London_Color / NewYork_Color / Sydney_Color / Tokyo_Color / LonNY_Color / TokLon_Color / SydTok_Color — personalizza i colori delle sessioni