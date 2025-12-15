Prop Firm Grid Controller
- Utilità
- Daniele Bonann
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
📌 ATR Grid Risk Controller – Utility di gestione trade
ATR Grid Risk Controller è un Expert Advisor di supporto al trading manuale, progettato per trader discrezionali e trader di prop firm che vogliono controllo totale del rischio, esecuzione precisa e disciplina operativa.
Questo EA NON genera segnali, NON decide quando entrare e NON utilizza martingala.
Il trader mantiene il pieno controllo della decisione di ingresso, mentre l’EA si occupa esclusivamente della gestione tecnica e del rischio.
🔹 Funzioni principali
✔️ Rischio totale fisso (%) per basket
Il rischio massimo viene calcolato una sola volta sull’equity e non aumenta mai.
✔️ Stop Loss unico per tutte le posizioni
Tutti gli ordini (market e pending) condividono lo stesso SL, calcolato dal primo prezzo di ingresso.
✔️ Griglia basata su ATR (volatilità reale)
Le entrate vengono distribuite in modo intelligente in base all’ATR, non su distanze arbitrarie.
✔️ Size proporzionata e non martingala
Il lotto totale viene suddiviso in parti uguali. Nessuna moltiplicazione dei lotti.
✔️ Break-even automatico a +R
Lo stop viene spostato al prezzo medio del basket al raggiungimento di un profitto definito.
✔️ Chiusura automatica del basket a +R totale
Possibilità di chiudere tutte le posizioni quando il profitto complessivo raggiunge un multiplo del rischio iniziale.
✔️ Target opzionale su EMA 50
Uscita del basket su livello dinamico, ideale per strategie di mean reversion.
✔️ Controllo manuale tramite pulsanti
BUY GRID – SELL GRID – CLOSE ALL direttamente dal grafico.
🔹 Cosa NON fa questo EA
❌ Non apre operazioni in automatico
❌ Non utilizza martingala o recovery
❌ Non promette profitti
❌ Non sostituisce il trader
🔹 A chi è destinato
-
Trader discrezionali
-
Trader di prop firm
-
Trader mean reversion
-
Trader che vogliono disciplina, rischio controllato e precisione di esecuzione
⚠️ Avvertenze
Questo Expert Advisor è uno strumento di gestione, non un sistema di trading automatico.
I risultati dipendono esclusivamente dalle decisioni del trader.
Q: Questo Expert Advisor apre operazioni in automatico?
A: No. Questo EA non genera segnali e non apre trade in autonomia.
Il trader decide manualmente quando avviare una griglia tramite i pulsanti BUY GRID o SELL GRID.
Q: Questo EA utilizza martingala o moltiplicazione dei lotti?
A: No. Il lotto totale viene suddiviso in parti uguali tra le entrate della griglia.
Non è presente alcuna logica di martingala o recovery.
Q: Come viene calcolato il rischio?
A: Il rischio viene calcolato una sola volta come percentuale dell’equity e rappresenta il rischio massimo dell’intero basket.
Il rischio non aumenta con l’aggiunta delle posizioni.
Q: Lo stop loss è diverso per ogni ordine?
A: No. Tutti gli ordini (market e pending) condividono un unico stop loss, calcolato dal primo ingresso.
Q: Su quali mercati funziona?
A: L’EA può essere utilizzato su Forex, Gold, Indici e CFD, purché il broker supporti MetaTrader 5 e l’asset sia tradabile con ordini pendenti.
Q: È adatto alle prop firm?
A: Sì. L’EA è stato progettato con particolare attenzione alla gestione del rischio, rendendolo adatto a contesti con regole stringenti come le prop firm.
Q: È possibile chiudere manualmente tutte le posizioni?
A: Sì. Il pulsante CLOSE ALL consente di chiudere immediatamente tutte le posizioni e cancellare gli ordini pendenti del basket.
Q: Posso usare l’EA su più grafici o simboli?
A: Si consiglia di utilizzare un’istanza dell’EA per ogni simbolo.
L’EA gestisce solo le operazioni con il proprio Magic Number.
Q: Questo EA garantisce profitti?
A: No. Questo strumento è una utility di gestione del trading.
I risultati dipendono esclusivamente dalle decisioni e dalla strategia del trader.
Q: È necessario fare ottimizzazione o backtest?
A: No. L’EA non contiene una strategia automatica.
I parametri principali riguardano gestione del rischio e distanze, che possono essere adattati allo stile personale del trader.