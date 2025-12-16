Atr Grid Controller

📌 ATR Grid Risk Controller – Utility di gestione trade

ATR Grid Risk Controller è un Expert Advisor di supporto al trading manuale, progettato per trader discrezionali e trader di prop firm che vogliono controllo totale del rischio, esecuzione precisa e disciplina operativa.

Questo EA NON genera segnali, NON decide quando entrare e NON utilizza martingala.

Il trader mantiene il pieno controllo della decisione di ingresso, mentre l’EA si occupa esclusivamente della gestione tecnica e del rischio.

🔹 Funzioni principali

✔️ Rischio totale fisso (%) per basket

Il rischio massimo viene calcolato una sola volta sull’equity e non aumenta mai.

✔️ Stop Loss unico per tutte le posizioni

Tutti gli ordini (market e pending) condividono lo stesso SL, calcolato dal primo prezzo di ingresso.

✔️ Griglia basata su ATR (volatilità reale)

Le entrate vengono distribuite in modo intelligente in base all’ATR, non su distanze arbitrarie.

✔️ Size proporzionata e non martingala

Il lotto totale viene suddiviso in parti uguali. Nessuna moltiplicazione dei lotti.

✔️ Break-even automatico a +R

Lo stop viene spostato al prezzo medio del basket al raggiungimento di un profitto definito.

✔️ Chiusura automatica del basket a +R totale

Possibilità di chiudere tutte le posizioni quando il profitto complessivo raggiunge un multiplo del rischio iniziale.

✔️ Target opzionale su EMA 50

Uscita del basket su livello dinamico, ideale per strategie di mean reversion.

✔️ Controllo manuale tramite pulsanti

BUY GRID – SELL GRID – CLOSE ALL direttamente dal grafico.

🔹 Cosa NON fa questo EA

❌ Non apre operazioni in automatico

❌ Non utilizza martingala o recovery

❌ Non promette profitti

❌ Non sostituisce il trader

🔹 A chi è destinato

Trader discrezionali

Trader di prop firm

Trader mean reversion

Trader che vogliono disciplina, rischio controllato e precisione di esecuzione

⚠️ Avvertenze

Questo Expert Advisor è uno strumento di gestione, non un sistema di trading automatico.

I risultati dipendono esclusivamente dalle decisioni del trader.





Q: Questo Expert Advisor apre operazioni in automatico?

A: No. Questo EA non genera segnali e non apre trade in autonomia.

Il trader decide manualmente quando avviare una griglia tramite i pulsanti BUY GRID o SELL GRID.

Q: Questo EA utilizza martingala o moltiplicazione dei lotti?

A: No. Il lotto totale viene suddiviso in parti uguali tra le entrate della griglia.

Non è presente alcuna logica di martingala o recovery.

Q: Come viene calcolato il rischio?

A: Il rischio viene calcolato una sola volta come percentuale dell’equity e rappresenta il rischio massimo dell’intero basket.

Il rischio non aumenta con l’aggiunta delle posizioni.

Q: Lo stop loss è diverso per ogni ordine?

A: No. Tutti gli ordini (market e pending) condividono un unico stop loss, calcolato dal primo ingresso.

Q: Su quali mercati funziona?

A: L’EA può essere utilizzato su Forex, Gold, Indici e CFD, purché il broker supporti MetaTrader 5 e l’asset sia tradabile con ordini pendenti.

Q: È adatto alle prop firm?

A: Sì. L’EA è stato progettato con particolare attenzione alla gestione del rischio, rendendolo adatto a contesti con regole stringenti come le prop firm.

Q: È possibile chiudere manualmente tutte le posizioni?

A: Sì. Il pulsante CLOSE ALL consente di chiudere immediatamente tutte le posizioni e cancellare gli ordini pendenti del basket.

Q: Posso usare l’EA su più grafici o simboli?

A: Si consiglia di utilizzare un’istanza dell’EA per ogni simbolo.

L’EA gestisce solo le operazioni con il proprio Magic Number.

Q: Questo EA garantisce profitti?

A: No. Questo strumento è una utility di gestione del trading.

I risultati dipendono esclusivamente dalle decisioni e dalla strategia del trader.

Q: È necessario fare ottimizzazione o backtest?

A: No. L’EA non contiene una strategia automatica.

I parametri principali riguardano gestione del rischio e distanze, che possono essere adattati allo stile personale del trader.