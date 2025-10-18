ZcorrMT4
- Indicatori
- Roman Lipatov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Z-Corr — это инструмент, разработанный для анализа корреляции между двумя валютными парами. Индикатор в реальном времени отображает отклонения в движении инструментов, помогая трейдеру определить моменты, когда валютные пары начинают расходиться, и своевременно открыть позицию для получения прибыли на их последующем схождении.
Основные возможности:
-
Отображает два инструмента и сравнивает их движение.
-
Линии и гистограммы показывают текущую динамику отклонения пар.
-
Жёлтая гистограмма сигнализирует о противоположном движении пар.
-
Встроенные уровни позволяют быстро оценивать сильные и слабые движения.
-
Настройки NormalizationPeriod:
-
Чем меньше значение, тем более краткосрочные сигналы и быстрые сделки.
-
Чем больше значение, тем длиннее отработка сигнала и потенциально больше прибыль, но прибыль уменьшается за счет свопов.
-
Рекомендуемые значения: 10, 50, 100, 200.
-
Рекомендации по использованию:
-
Рекомендуется использовать брокеров с минимальным спредом и низкой комиссией для прибыльной торговли.
Бонус после покупки:
-
После приобретения индикатора напишите мне, и я бесплатно предоставлю торговую панель, которая позволяет:
-
Открывать сделки сразу по двум инструментам.
-
Задавать направление и объём лота.
-
Автоматически закрывать позиции по общей прибыли или убытку.
-
Делает работу с индикатором более удобной и эффективной.
-
Использование в торговле:
-
Анализ корреляции между активами.
-
Поиск точек входа для парного трейдинга и стратегий статистического арбитража.
-
Отслеживание краткосрочных и долгосрочных сигналов с возможностью настройки.
Подходит для анализа инструментов с высокой корреляцией:
-
EURUSD - GBPUSD
-
EURUSD - EURJPY
-
GBPUSD - GBPJPY
-
USDCHF - EURCHF
-
AUDUSD - NZDUSD
-
USDJPY - EURJPY
Выбирайте пары с сильной положительной корреляцией для максимальной эффективности.
Входные параметры
|Параметр
|Описание
|BaseSymbol
|Основной инструмент для анализа (например, EURUSD).
|QuoteSymbol
|Второй инструмент для сравнения (например, GBPUSD).
|NormalizationPeriod
|Период для расчета нормализации (кол-во баров).
|BaseLot
|Базовый объём сделки для расчета эквивалентного лота второго инструмента.
|LotVolatilityPeriod
|Период расчета волатильности для подбора эквивалентного лота.
|ShowLines
|Отображение линий движения инструментов.
|ShowHistogram
|Отображение гистограммы разности отклонений.
|ShowLevels
|Отображение уровней на графике.
|EnableAlerts
|Включение сигналов на графике.
|EnableNotifications
|Включение push-уведомлений.
|EnableSound
|Включение звукового сигнала.