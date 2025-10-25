ZcoorMT5

Z-Corr — это инструмент, разработанный для анализа корреляции между двумя валютными парами. Индикатор в реальном времени отображает отклонения в движении инструментов, помогая трейдеру определить моменты, когда валютные пары начинают расходиться, и своевременно открыть позицию для получения прибыли на их последующем схождении.

Основные возможности:

  • Отображает два инструмента и сравнивает их движение.

  • Линии и гистограммы показывают текущую динамику отклонения пар.

  • Жёлтая гистограмма сигнализирует о противоположном движении пар.

  • Встроенные уровни позволяют быстро оценивать сильные и слабые движения.

  • Настройки NormalizationPeriod:

    • Чем меньше значение, тем более краткосрочные сигналы и быстрые сделки.

    • Чем больше значение, тем длиннее отработка сигнала и потенциально больше прибыль, но прибыль уменьшается за счет свопов.

    • Рекомендуемые значения: 10, 50, 100, 200.

Рекомендации по использованию:

  • Рекомендуется использовать брокеров с минимальным спредом и низкой комиссией для прибыльной торговли.

Бонус после покупки:

  • После приобретения индикатора напишите мне, и я бесплатно предоставлю торговую панель, которая позволяет:

    • Открывать сделки сразу по двум инструментам.

    • Задавать направление и объём лота.

    • Автоматически закрывать позиции по общей прибыли или убытку.

    • Делает работу с индикатором более удобной и эффективной.

Использование в торговле:

  • Анализ корреляции между активами.

  • Поиск точек входа для парного трейдинга и стратегий статистического арбитража.

  • Отслеживание краткосрочных и долгосрочных сигналов с возможностью настройки.

Подходит для анализа инструментов с высокой корреляцией:

  • EURUSD - GBPUSD

  • EURUSD - EURJPY

  • GBPUSD - GBPJPY

  • USDCHF - EURCHF

  • AUDUSD - NZDUSD

  • USDJPY - EURJPY

Выбирайте пары с сильной положительной  корреляцией для максимальной эффективности.

Входные параметры

Параметр                 Описание                                              
BaseSymbol Основной инструмент для анализа (например, EURUSD).
QuoteSymbol Второй инструмент для сравнения (например, GBPUSD).
NormalizationPeriod Период для расчета нормализации (кол-во баров).
BaseLot Базовый объём сделки для расчета эквивалентного лота второго инструмента.
LotVolatilityPeriod Период расчета волатильности для подбора эквивалентного лота.
ShowLines Отображение линий движения инструментов.
ShowHistogram Отображение гистограммы разности отклонений.
ShowLevels Отображение уровней на графике.
EnableAlerts Включение сигналов на графике.
EnableNotifications Включение push-уведомлений.
EnableSound Включение звукового сигнала.



