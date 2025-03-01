XAU Scalper MT4

Versione MT5

Uno strumento analitico per l'osservazione dei movimenti di prezzo a breve termine nelle coppie d'oro.

L'Indicatore XAU Scalper fornisce segnali di acquisto e vendita basati sulla stabilità della candela, sull'RSI e sul momentum a breve termine. È progettato per aiutare i trader a identificare potenziali punti di ingresso durante i brevi movimenti di mercato nelle coppie XAU.

Caratteristiche

Indice di Stabilità della Candela ( Candle Stability Index ): Misura la proporzione tra il corpo della candela e le wick per valutare l'affidabilità dell'azione dei prezzi.

Indice RSI ( RSI Index ): Traccia la forza relativa per indicare potenziali condizioni di ipercomprato o ipervenduto.

Lunghezza Delta della Candela ( Candle Delta Length ): Definisce il numero di candele recenti analizzate per rilevare cambiamenti direzionali.

Filtraggio dei Segnali ( Signal Filtering ): Opzione per evitare avvisi ripetuti per un'analisi del grafico focalizzata.

Avvisi (Alerts): Notifiche di acquisto e vendita tramite pop-up, suono, e-mail e avvisi mobili.

Linee Guida per l'Uso

Allega l'indicatore a una coppia XAU e seleziona il timeframe desiderato (consigliato m1–m15). Regola i parametri di Stabilità della Candela e RSI in base alla volatilità del mercato. Osserva i segnali dell'indicatore e combinali con l'analisi generale del trend o con i livelli di supporto/resistenza. Utilizza obiettivi a breve termine e stop stretti appropriati per il trading veloce. Abilita gli avvisi per ricevere notifiche senza monitorare continuamente i grafici.

Note